Гандбольный клуб «Динамо-Сунгуль» разгромил уфимский «Акбузат» в Суперлиге

Южноуральская команда одержала свою первую победу в турнире

Гандболисты клуба «Динамо-Сунгуль» одержали первую победу в чемпионате российской Суперлиги. Южноуральская команда на домашней площадке уверенно победила уфимский «Акбузат» — 37:20. Подопечные Дмитрия Карлова прервали серию из трех поражений подряд на старте турнира, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

«Динамо-Сунгуль» вынужден был проводить первые три поединка в Суперлиге сезона-2024/2025 на выезде. Увы, в равных поединках южноуральцы уступили краснодарскому «СКИФу» (22:24), ставропольскому «Виктору» (28:31) и саратовскому «СГАУ» (24:25). Причем во всех матчах наша команда была близка к тому, чтобы зацепиться за очки.

По всей видимости, этот неудачный старт должным образом отразился на настрое наших игроков. На домашний поединок с уфимским «Акбузатом» они вышли предельно мотивированными. По сути, уже в первой половине матча они сделали нужный задел, уйдя в отрыв на полдесятка мячей. А во втором тайме клуб из Башкортостана уже и не сопротивлялся.

Отметим, что «Акбузат» в общей сложности забил южноуральцам 20 мячей — это снайперский антирекорд нынешнего сезона. В свою очередь «Динамо-Сунгуль» проявил себя в атаке, забросив 37.

Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. 13 сентября. «Динамо-Сунгуль» (Челябинская область) — «Акбузат» (Уфа) — 37:20 (17:12).

«Динамо-Сунгуль»: Демаков (7), Гредасов (6), Дудик (5), Павельев (4), Аркатов А. (4), Коваленко (2), Аркатов П. (2), Кунгуров (2), Мерц (2), Раев (2), Резник (1), Меркулов, Глебов, Кривич.

«Акбузат»: Мишин (5), Князев (3), Соловьев (3), Наумук (2), Гноевой (1), Артамонов (1), Тропин (1), Трушин (1), Рябич (1), Злыгостев (1), Латыпов (1), Насыбуллин, Мишустин, Василенко.

Впереди у «Динамо-Сунгуля» соперник куда серьезней. В следующем матче южноуральцам предстоит сыграть 18 сентября в гостях с «Пермскими медведями».