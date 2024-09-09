Гандбольный клуб «Динамо‑Сунгуль» неудачно стартовал в российской Суперлиге

Команда из Челябинской области потерпела третье поражение подряд

Неудачно стартовали в российской Суперлиге гандболисты из клуба «Динамо-Сунгуль». Южноуральская команда потерпела третье поражение подряд, уступив в гостях соперникам из «СГАУ-Саратов». Подопечные Дмитрия Карлова опустились на последнюю строчку в турнирной таблице, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Справедливости ради стоит отметить, что команде «Динамо-Сунгуль» откровенно не повезло с календарем: стартовые матчи южноуральцы вынуждены были проводить на выезде против сильных соперников. Так, наша команда открывала чемпионат в Краснодаре со «СКИФом». И парни были близки к тому, чтобы набрать очки, но уступили с разницей в два гола — 22:24.

В следующем поединке, состоявшемся 30 августа, подопечные Дмитрия Карлова на равных бились в Ставрополе с «Виктором». Увы, и здесь в концовке успех сопутствовал хозяевам площадки — 31:28. А вчера, 8 сентября, «Динамо-Сунгуль» с минимальным разрывом в счете уступил «СГАУ-Саратов» — 24:25.

Южноуральцы плохо провели первый тайм, уступив в нем со счетом 9:15. Главным образом ребята неудачно сыграли в атаке. После перерыва они нашли в себе силы сократить разрыв в счете, но этого не хватило для того, чтобы зацепиться хотя бы за ничью.

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9 сентября. «СГАУ» (Саратов) — «Динамо-Сунгуль» (Челябинская область) — 25:24 (15:9).

«ДС»: Гредасов (7), Аркатов П. (4), Дудик (4), Коваленко (3), Глебов (2), Кривич (2), Павельев (1), Аркатов А. (1), Раев, Кунгуров, Резник, Меркулов.

Следующий поединок «Динамо-Сунгуль» проведет на домашней площадке в Снежинске — 13 сентября наша команда принимает уфимский «Акбузат».