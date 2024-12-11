Гандбольный клуб «Динамо-Сунгуль» вернулся в шестерку сильнейших команд Суперлиги

Южноуральская команда благодаря победе над «СГАУ-Саратов» улучшила свое турнирное положение

Гандболисты команды «Динамо-Сунгуль» из Челябинской области одержали уверенную домашнюю победу в чемпионате Суперлиги. Сегодня, 11 декабря, южноуральцы не испытали проблем в поединке с саратовским «СГАУ» — 32:25. Благодаря этой победе подопечные Дмитрия Карлова вернулись в шестерку сильнейших команд Лиги, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Игра соседей по турнирной таблице в Снежинске играла важнейшее значение для обеих команд. Победа давала каждой из них закрепиться в шестерке сильнейших в Суперлиге. Но серьезной борьбы не получилось. Хозяева площадки контролировали ход всего матча, добившись уверенной победы.

Хотя начало игры осталось за саратовцами. Гости забили два безответных гола. Но затем все быстро встало на свои места. Гандболисты «Динамо-Сунгуля» включили высокие скорости, к которым соперники оказались не готовы. Особенно здорово у южноуральцев действовали фланговые игроки, переигрывавшие своих оппонентов. Кроме того, несколько классных дальних бросков реализовал Александр Коваленко. Он, кстати, станет в итоге самым результативным игроком матча.

Первая половина завершилась со счетом 16:12 в пользу «Динамо-Сунгуля». Во втором они еще больше упрочили преимущество, уйдя в отрыв в 9 мячей. Стало очевидно, что гости уже не смогут спасти положение. По всей видимости, понял это и главный тренер южноуральцев Дмитрий Карлов. Он посчитал нужным бросить в бой молодых ребят своей команды. Так, получили свое игровое время Данил Мерц и Александр Савелов. Последний даже стал автором двух заброшенных мячей.

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11 декабря. «Динамо-Сунгуль» (Челябинская область) — «СГАУ» (Саратов) — 32:25 (16:12).

«Динамо-Сунгуль»: Коваленко (8), Дудик (7), Аркатов А. (6), Гредасов (4), Кривич (2), Савелов (2), Кунгуров (1), Павельев (1), Раев (1), Резник, Глебов, Демаков, Мерц; Шаров (8/26 — 30%), Холодов (4/10 — 40%).

«СГАУ»: Рыжков (6), Салихов (4), Трофимец (4), Добрынин (3), Салимов (3), Столяров (3), Филимоненко (1), Силко (1), Матвеев, Филиппов, Бочкарев, Гончаренко.

Гандбольный клуб «Динамо-Сунгуль» улучшил на одну позицию свое турнирное положение. Южноуральцы вернулась в топ-6 команд Суперлиги. Впереди их ждут два гостевых поединка. Подопечным Дмитрия Карлова предстоит сыграть с уфимским «Акбузатом» (18 декабря) и ГК «Воронеж» (24 декабря).