Гандбольный клуб «Динамо‑Сунгуль» потерпел поражение от «Виктора» в Суперлиге

Южноуральская команда в равном поединке уступила со счетом 28:29

Мужской гандбольный клуб «Динамо-Сунгуль» из Челябинской области потерпел поражение в Суперлиге от ставропольского «Виктора» со счетом 28:29. Практически весь матч команды шли вровень, не давая сопернику уйти в отрыв. Исход поединка решился в концовке, которую лучше провели гости. В составе южноуральского клуба 12 голов на свой счет записал Евгений Дудик, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Обе команды достойно выступают в текущем чемпионате Суперлиги. «Динамо-Сунгуль» перед поединком входил в топ-6 турнира, а ставропольцы и вовсе занимали место в группе лидеров, располагаясь на третьей строчке. Их поединок в Снежинске обещал равную и упорную борьбу. Так и вышло.

Если в начале матча «Динамо-Сунгуль» и создал себе комфортное преимущество в счете, уйдя в отрыв на пять мячей, то затем на площадке соперники не давали друг другу такой возможности. Начиная с середины первого тайма и вплоть до финальной сирены разрыв в счете не достигал более двух голов.

В составе южноуральской команды феерил Евгений Дудик. Он часто брал игру на себя, а его броски достигали цели. В общей сложности он забил аж 12 мячей — и это самый результативный матч в сезоне для игрока «Динамо-Сунгуля». Так много голов в текущем чемпионате Суперлиги еще никто не забивал. Увы, но его усилий для успеха было мало: ставропольцы грамотно сыграли в концовке матча и вырвали победу с минимальным перевесом в счете — 29:28.

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29 ноября. «Динамо-Сунгуль» (Челябинская область) — «Виктор» (Ставрополь) — 28:29 (16:15).

«Динамо-Сунгуль»: Дудик (12), Кунгуров (3), Гредасов (3), Глебов (2), Аркатов А. (2), Раев (1), Резник (1), Коваленко (1), Кривич (1), Демаков (1), Павельев (1); Шаров (9/35 — 25%), Лысаков (2/5 — 40%).

«Виктор»: Пасенов (6), Максимов (5), Афлитулин (4), Мазуров (3), Некрасов (3), Беляев (3), Врачевич (2), Харитонов (1), Гакаме (1), Гроцкий (1), Лукинов, Иванов; Третынко (11/33 — 33%), Лысенко (1/7 — 14%).

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Евгений Дудик («Динамо-Сунгуль»)

Побил снайперский рекорд, забив аж 12 мячей, — и это рекорд Суперлиги сезона-2024/2025. Часто брал игру на себя: реализовал 12 из 15 бросков по воротам соперника.

Иван Пасенов («Виктор»)

Стал заметной фигурой на площадке, часто убегал в отрыв. Стал автором 6 забитых мячей своей команды.

Павел Максимов («Виктор»)

На позиции линейного переиграл своего визави. Успевал не только забивать голы, но и помогать партнерам по команде в обороне.

После этого поражения «Динамо-Сунгуль» опустился на одну строчку в турнирной таблице: южноуральская команда после 13 матчей набрала 13 очков и занимает 7-е место. Следующий поединок подопечные Дмитрия Карлова проведут 11 декабря в Снежинске с командой «СГАУ-Саратов».

Фото: пресс-служба ГК «Динамо-Сунгуль» (Челябинская область).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).