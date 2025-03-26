Гандбольный клуб «Динамо-Сунгуль» сыграл вничью с ЦСКА в последнем матче Суперлиги

Теперь южноуральская команда будет готовиться к играм плей-офф

Завершил свое выступление в регулярном чемпионате Суперлиги гандбольный клуб «Динамо-Сунгуль». В последнем матче турнира южноуральцы сыграли вничью в домашнем поединке со столичным ЦСКА — 26:26. Теперь подопечным Дмитрия Карлова предстоит сыграть в серии плей-офф, их ближайший соперник определится 31 марта после того, как завершат «регулярку» все команды чемпионата, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Совсем недавно команды уже встречались друг с другом в рамках четвертьфинала Кубка России. В двухматчевом противостоянии сильнее оказались столичные армейцы. Гандболисты ЦСКА разгромили южноуральцев на своей площадке (37:25), выиграли они и поединок в Снежинске (39:34).

Разумеется, были они фавориты и в заключительном для «Динамо-Сунгуля» матче регулярного чемпионата. Однако в этот раз южноуральцы дали бой сильному сопернику. Большую часть матча они вынуждены были догонять оппонентов, уступали в счете. Но сохранили силы на концовку и вырвали ничью — 26:26. Отметим яркую игру одного из лидеров команды Александра Аркатова, забросившего аж 10 мячей. Хороший матч провел и Павел Демаков, в активе которого 5 голов.

Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. 20-й тур

25 марта. «Динамо-Сунгуль» (Челябинская область) — ЦСКА (Москва) — 26:26.

«Динамо-Сунгуль»: А. Аркатов (10), Демаков (5), Кунгуров (3), П. Аркатов (3), Резник (2), Глебов (1), Дудик (1), Мерц (1), Раев, Коваленко, Гредасов, Савелов, Павельев; Шаров (11/35 — 31%), Холодов (0/2 — 0%).

ЦСКА: Шишкарев (8), Белевцов (5), Кочура (2), Царапкин (2), Шабельников (2), Воробьев (2), Бочко (2), Касаткин (2), Фокин (1), Гирик, Сенчев; Богданов (12/35 — 34%), Локтев (0/1 — 0%), Никулин (0/1 — 0%).

Теперь «Динамо-Сунгуль» будет готовиться к играм плей-офф. Однако их соперник еще не определен. Наша команда первая завершила регулярный чемпионат, другим клубам осталось провести по одному матчу. Турнир финиширует 31 марта. Велика вероятность, что именно с ЦСКА южноуральцы сыграют в первом раунде плей-офф. Также их соперником может стать ставропольский «Виктор».

Фото: пресс-служба ГК «Динамо-Сунгуль» (Челябинская область).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).