Гандбольный клуб «Динамо-Сунгуль» сенсационно победил в гостях «Пермских Медведей»

Южноуральская команда умудрилась выиграть у одного из фаворитов Суперлиги со счетом 30:28

Гандболисты южноуральского клуба «Динамо-Сунгуль» сотворили сенсацию в чемпионате российской Суперлиги. Наша команда в гостях неожиданно победила одного из фаворитов турнира «Пермских Медведей» — 30:28. Залогом положительного результата стала надежная игра подопечных Дмитрия Карлова в обороне и хороший процент реализации бросков в нападении, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

«Пермские Медведи» на старте чемпионата одержали три победы из четырех. Да еще и в Суперкубке России дали бой действующему чемпиону страны — столичному ЦСКА. «Динамо-Сунгуль», напротив, начал турнир неудачно, потерпев три гостевых поражения. Хотя и на домашней площадке в предыдущем матче с «Акбузатом» южноуральцы частично реабилитировались перед болельщиками. Но было очевидно, кто в этом противостоянии является фаворитом.

«Динамо-Сунгуль» приятно удивил своей игрой еще в первом тайме. Хотя и начали поединок южноуральцы не лучшим образом. Уже в дебюте они пропустили две быстрые контратаки. Кстати, говоря, в этом матче они позволяли соперником очень много таких прорывов, после которых хозяева забивали «легкие» мячи.

Тем не менее, подопечные Дмитрия Карлова наладили игру в обороне и стали отвечать ударом на удар. К 8-й минуте наша команда уже вела с преимуществом в два мяча — 7:5. В большинстве своем «динамовцы» забивали после розыгрыша позиционных атак, им было непросто преодолевать защитные порядки соперника.

К середине тайма на табло был равный счет — 10:10. Главный тренер южноуральцев, чтобы поддержать высокий темп игры своей команды, вынужден был пойти на ротацию состава. Вышедшие на замену игроки не подвели. Им удалось не только сохранить нужный счет, но и даже выйти вперед. Важную роль в этом сыграл и голкипер Иван Шаров. В четырех случаях он потащил «мертвые» мячи, выручив команду.

И все же главным залогом успешной игры «Динамо-Сунгуля» в первом тайме стала реализация бросков в атаке. У нашей команды он составил 16/22, то есть 72% — очень хороший показатель для матчей такого уровня. Стопроцентная реализация бросков оказалась у Михаила Гредасова — 5/5. Все это вкупе с хорошей игрой в обороне позволили южноуральцам завершить первую половину матча в свою пользу — 16:15.

Впрочем, после перерыва «медведи» очень быстро сравняли счет, а затем и вышли вперед. Во многом благодаря двухминутному удалению соперника. Но виноваты в том, что упустили инициативу снежинцы сами: в течение 6 минут им не удалось забросить ни одного (!) мяча в ворота соперника. Лишь с 7-метрового, и то со второй попытки Михаил Гредасов вернул команду в игру, сделав счет 17:18.

На какое-то время в крутое пике угодили и хозяева площадки. Теперь настал черед им допускать ошибки в атаки, чем южноуральцы воспользовались, создав иллюзорный отрыв в 2 мяча. Могло бы быть и больше, если не замена вратаря у пермяков. Вышедший на замену опытный Андрей Дьяченко сделал несколько эффектных сэйвов.

Но и он не смог ничего поделать с быстрыми отрывами соперника. К середине второго тайма «Динамо-Сунгуль» впервые вышел вперед, создав уже серьезное преимущество в счете в «+4» мяча — 23:19. Пермяки в эти минуты откровенно провалились в нападении, совершив очень уж много грубых ошибок в атаке.

За 8 минут до финальной сирены южноуральцы вели в счете 28:23. Растерять такое преимущество было можно, но сложно. К счастью, неприятных сюрпризов своим болельщикам игроки «Динамо-Сунгуля» не преподнесли. Зато подарили радость от неожиданной победы. Итоговый счет..... в нашу пользу. Жаль только, в самой концовке после жесткого падения тяжелейшую травму получил Павел Аркатов. Не нужно быть врачом, чтобы понять: игрок выбыл из строя на длительное время. Скорейшего выздоровления тебе, Павел!

Гандбол. Чемпионат России. Мужчины. Суперлига. 5-й тур.

18 сентября. «Пермские Медведи» (Пермь) — «Динамо-Сунгуль» (Челябинская область) — 28:30 (15:16).

«Пермские Медведи»: Сергей Болотин (11), Денис Афонин (4), Никита Каменев (3), Кирилл Воронин (3), Дмитрий Свистунов (2), Роман Калашников (2), Артем Пономарев (2), Иван Фирсов (2), Арсений Ухваркин (1), Илья Рябов, Ян Ковалев, Артем Сельвесюк; Андрей Дьяченко (12/26 — 46%), Станислав Юрча (5/19 — 26%).

«Динамо-Сунгуль»: Евгений Дудик (8), Михаил Гредасов (7), Святослав Кривич (5), Александр Аркатов (3), Павел Аркатов (2), Александр Коваленко (1), Павел Демаков (1), Алексей Павельев (1), Павел Кунгуров (1), Артем Раев (1), Никита Резник, Владимир Меркулов, Кирилл Глебов; Иван Шаров (12/35 — 34%), Евгений Лысаков (2/7 — 28%).

Три лучших игрока (версия ИА «Первое областное»):

Михаил Гредасов («Динамо-Сунгуль»)

Здорово провел первый тайм, был лидером атак южноуральского клуба. При этом показал 100-процентную реализацию бросков. Во второй половине игры немного сдал, но был все так же полезен.

Сергей Болотин («Пермские Медведи»)

Один из немногих игроков «медвежат», к которому у болельщиков не может быть никаких претензий. Проявил себя в атаке, забив 11 мячей в ворота соперника.

Евгений Дудик («Динамо-Сунгуль»)

Отличный матч для креативного игрока, стал результативным в южноуральской команде. Забросил несколько очень важных мячей.

В следующем туре «Динамо-Сунгуль» сыграет с еще одним топовым соперником — 28 сентября нашей команде предстоит сразиться на домашней площадке с питерским «Зенитом».

Фото: пресс-служба ГК «Пермские Медведи»

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»)

