Гандбольный клуб «Динамо-Сунгуль» выиграл у лидера российской Суперлиги

Южноуральская команда нанесла первое поражение в чемпионате питерскому «Зениту»

Гандбольный клуб «Динамо-Сунгуль» выиграл у лидера российской Суперлиги

Южноуральская команда нанесла первое поражение в чемпионате питерскому «Зениту»

Вторую сенсацию в чемпионате гандбольной Суперлиги преподнес клуб «Динамо-Сунгуль». Сегодня, 28 сентября, южноуральская команда остановила лидера турнира, выиграв у «Зенита» со счетом 34:30. Это первое поражение питерского клуба в текущем чемпионате. В предыдущем туре «Динамо-Сунгуль» неожиданно выиграл в гостях у еще одного фаворита турнира «Пермских Медведей», сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

А ведь на старте чемпионата «Динамо-Сунгуль» потерпел три гостевых поражения. Причем, уступил он не грандам российской Суперлиги, а примерно равным себе по классу соперникам — командам «СКИФ» (Краснодар), «Виктор» (Ставрополь) и «СГАУ» (Саратов). Однако победу над «Акбузатом» (Уфа) и особенно «Пермскими Медведями» очевидно придали ребятам сил и уверенности.

Домашний поединок с питерским «Зенитом» стал продолжением яркой и содержательной игры южноуральской команды в Перми. Уже в дебюте «Динамо-Сунгуль» включил высокие скорости и показал хорошую реализацию бросков. При этом предельно аккуратно и надежно подопечные Дмитрия Карлова действовали в обороне. Помог им в этом и голкипер Иван Шаров, совершивший пару классных спасений.

Подумать только: за первые 8 минут игры лидер чемпионата сподобился лишь на один точный бросок. К тому моменту хозяева площадки вели уже со счетом 7:1. Занервничал даже наставник «бело-голубых» Дмитрий Торгованов. Он был явно не в своей тарелке, начал предъявлять претензии не только к своим подопечным, но и арбитрам.

Его эмоции, как показалось, всколыхнули игроков «Зенита». Те сподобились на несколько результативных атак, сократив отставание в счете до трех мячей — 5:8. Теперь уже главный тренер «Динамо-Сунгуля» Дмитрий Карлов вынужден был брать тайм-аут, чтобы привести своих подопечных в чувство. Это помогло: к экватору первого тайма южноуральцы вернули статус-кво, сделав счет 12:7.

Вторая половина первого тайма прошла в равной борьбе. Но это было на руку хозяевам площадки. Им удалось сохранить преимущество и уйти на перерыв с неплохим заделом в счете — 18:12.

Держала игра в напряжении зрителей и после перерыва. Гости стали часто и много удаляться. В какой-то момент «Динамо-Сунгуль» даже играл в формате «6×4». Но сыграли наши парни в большинстве не лучшим образом. Хотя могли и должны были уходить в отрыв.

22:16, 24:19 и 30:23 за 10 минут до финального свистка. «Динамо-Сунгуль» продолжал контролировать ход матча, не позволяя соперникам сократить разрыв в счете. Игроки южноуральского клуба должны за это благодарить Ивана Шарова. Тот вновь поймал кураж и ловил «мертвые» мячи. В итоги за матч он отразил 43% бросков — шикарный показатель для игроков его амплуа.

Да, в атаке «Динамо-Сунгуль» во втором тайме заметно сдал, упал процент реализации бросков у игроков нашего клуба. В сложный момент взял игру на себя герой предыдущего матча Михаил Гредасов, поддержал его порыв Александр Аркатов, нужный гол в нужное время забил Павел Кунгуров. Наша команда довела дело до победы, остановив лидера чемпионата — 34:30. Но как же чертовски жаль, что такую игру ребята не смогли показать на старте турнира!... Глядишь, и «Динамо-Сунгуль» красовался бы на первой строчке в турнирной таблице.

Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. 6-й тур.

28 сентября. «Динамо-Сунгуль» (Челябинская область) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 34:30 (18:12).

«Динамо-Сунгуль»: Гредасов (6), Аркатов А. (5), Дудик (5), Раев (4), Павельев (4), Резник (3), Коваленко (3), Кунгуров (2), Демаков (1), Глебов (1), Медведков (1), Кривич^; Шаров (21/48 — 43%), Холодов (1/3 — 33%).

«Зенит»: Киселев (7), Ильтинский (5), Емельяненко (4), Никанович (3), Зайцев (2), Луня (2), Солодовников (2), Петров (2), Чирков (1), Астрашапкин, Виноградов; Попов (2/10 — 20%), Кузнецов (4/20 — 20%), Черников (3/12 — 25%).

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):





Иван Шаров («Динамо-Сунгуль»)

Безусловный герой матча. Отразил 43% бросков соперника, в том числе очень сложные броски. Поймал кураж и встречал соперника с улыбкой на лице, зная что выйдет из дуэли победителем.

Дмитрий Киселев («Зенит»)

Провел хороший и результативный матч, пытался взбодрить партнеров по команде. Но один в поле не воин, его усилий было мало.

Михаил Гредасов («Динамо-Сунгуль»)

Сыграл на своем уровне, был одним из лидеров атак южноуральцев. Но главное — включался в игру тогда, когда это особенно было необходимо.

Следующий поединок наша команда проведет на выезде — 9 октября «Динамо-Сунгуль» сыграет в Волгограде с «Каустиком». В текущем чемпионате волжане все свои матчи в Суперлиге проиграли.

Фото: пресс-служба ГК «Динамо-Сунгуль». Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).

