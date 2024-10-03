Три гандболиста клуба «Динамо‑Сунгуль» вошли в символическую сборную месяца

Эксперты оценили их яркую игру на старте Суперлиги

Авторитетный гандбольный портал «Быстрый центр» определил лучших игроков Суперлиги в сентябре. В символическую сборную месяца попали три игрока клуба «Динамо-Сунгуль». Экспертное жюри оценило успешную игру голкипера Ивана Шарова, а также полевых игроков южноуральской команды Михаила Гредасова и Евгения Дудика. Лучшим тренером признан Дмитрий Карлов, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Благодаря успешной и надежной игре Ивана Шарова гандбольный клуб «Динамо-Сунгуль» одержал три победы подряд. Южноуральцы выиграли у уфимского «Акбузата» (37:20), а также нанесли сенсационные поражения «Пермским медведям» (30:28) и питерскому «Зениту» (34:30). Вратарь «Динамо-Сунгуля» является лидером Суперлиги по общему количеству сейвов (73) и занимает третье место по проценту отраженных бросков (37%).

Экспертное жюри отметило результативную игру двух полевых игроков южноуральской команды — Михаила Гредасова и Евгения Дудика. В символическую сборную сентября также вошли Дмитрий Ионов (ЦСКА), Виктор Фурцев («Чеховские медведи»), Юлиан Гирик (ЦСКА) и Евгений Грибков (ГК «Воронеж»).

Напомним, что после 6 сыгранных матчей в Суперлиге гандбольный клуб «Динамо-Сунгуль» занимает 7-е место. В активе команды 3 победы при 3 поражениях. Ближайший матч южноуральцы проведут 9 октября в Волгограде с аутсайдером турнира «Каустиком».