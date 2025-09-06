«Динамо-Сунгуль» потерпел второе поражение в гандбольной Суперлиге

Южноуральская команда в равном поединке уступила СКИФу из Краснодара — 25:29

Неудачно стартовал в российской гандбольной Суперлиге южноуральский клуб «Динамо-Сунгуль». После поражения в Саратове наша команда сегодня, 6 сентября, уступила в Краснодаре местному СКИФу со счетом 25:29. Подопечные Дмитрия Карлова возвращаются из гостевого турне без набранных очков, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

В гандбольной Суперлиге очень уж отчетливо вырисовывается иерархия команд. Есть три очевидных фаворита, парочка записных аутсайдеров и большая группа клубов-середняков. А это значит, что поединки между равными по классу соперниками приобретают для них исключительную важность. Увы, первый такой матч «Динамо-Сунгуль» накануне проиграл в Саратове местному «СГАУ» (30:34). Важно было забрать два очка у краснодарского СКИФа — еще одного претендента на место в топ-8.

К сожалению, с этой задачей наша команда не справилась. Хотя была очень близка к желаемому результату. Практически весь матч команды шли вровень. Первый тайм хозяева площадки завершили в свою пользу за счет лучшей игры вратарей. Вадим Кондратенко и Алексей Крикунов отразили 35% бросков, у голкипера «Динамо-Сунгуля» Владислава Мартыненко этот показатель составил 27%.

В ряде моментов южноуральцам откровенно не везло. Мячи после их бросков несколько раз попадали в штангу. Отметим, что хорошо наши парни атаковали с краев, а вот позиционные атаки через линейных игроков проходили редко. Да и броски с дальней дистанции не всегда достигали цели. У краснодарцев хорошо вошли в игру легионеры — венгр Иман Джамали и Чат Суат Вьет с вьетнамскими корнями забросили по 4 мяча в ворота южноуральской команды.

После перерыва «Динамо-Сунгуль» резко прибавил. Во многом благодаря хорошей игре разыгрывающего Никиты Резника. Он стал разнообразнее действовать в атаке. Мяч стал чаще доходить до линейного Кирилла Глебова, сместился акцент в нападении на левый фланг, где активно включался в игру Павел Аркатов. Не прошло и семи минут, как гости выровняли положение — 17:17. И это притом что наши парни загубили две атаки в быстром прорыве.

К экватору второго тайма на табло был все тот же равный счет — 21:21. Результативность упала как у тех, так и у других. В такой ситуации важно было доводить до верного свои атаки. Увы, в какой-то момент южноуральцы потеряли концентрацию, позволили сопернику вновь выйти вперед с разницей в 5 мячей — 21:26. Рывок соперника наши парни «проспали», еще и сами стали ошибаться в простейших ситуациях.

Подвела игроков «Динамо-Сунгуля» и реализация моментов. С правого края не забил Павел Демаков, с 7-метрового угодил в штангу Павел Аркатов, не забил из выгодной позиции Евгений Дудик. Кроме того, голкипер кубанцев Вадим Кондратенко здорово вошел в игру. У него 48% отраженных бросков (12/25) — солидный показатель. Впрочем, южноуральцы позволили сопернику довести дело до победы, в чем должны винить самих себя. 25:29 — не в нашу пользу.

Гандбол. Сезон-2025/2026. Суперлига. 2-й тур.

6 сентября. СКИФ (Краснодар) — «Динамо-Сунгуль» (Челябинская область) — 29:25 (16:13).

СКИФ: Джамали (7), Чан Суан Вьет (5), Дашко (4), Пасенов (4), Головня (3), Гальцов (3), Шалабанов (2), Жук (1), Иванников, Долинин, Кашников, Гунин, Осадчий; Кондратенко (12/25 — 48%), Крикунов (4/16 — 25%).

«Динамо-Сунгуль»: Глебов (4), Резник (4), Коваленко (4), Аркатов (3), Демаков (3), Павельев (2), Раев (2), Харитонов (1), Дудик (1), Насибуллин (1), Меркулов, Булкин; Мартыненко (12/40 — 30%).

Наша команда возвращается домой с двумя поражениями. Следующий матч «Динамо-Сунгуль» проведет на родной площадке 13 сентября, однако соперник очень грозный. Столичный ЦСКА — один из главных претендентов на чемпионство.

Фото: пресс-служба ГК СКИФ (Краснодар).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).