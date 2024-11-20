Гандбольный клуб «Динамо‑Сунгуль» поднялся на пятое место в Суперлиге

Южноуральская команда на своей площадке выиграла у краснодарского СКИФа — 35:32

В пятерку сильнейших клубов России вошел южноуральский гандбольный клуб «Динамо-Сунгуль». На такую позицию в Суперлиге он поднялся после победы в очередном туре над краснодарским СКИФом — 35:32. Поединок получился непростым для обеих команд. Его победитель определился в концовке встречи, которую лучше провели хозяева площадки, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Эта игра имела большое турнирное значение для обеих команд. Соперники расположились по соседству в турнирной таблице, деля 6—7-ю позиции (после 11 сыгранных матчей они набрали по 11 очков).

Фактор домашней площадки в этом противостоянии сыграл ключевую роль. Гандболисты клуба «Динамо-Сунгуль» при поддержке болельщиков выиграли поединок в Снежинске. Хотя для этого им пришлось приложить максимум усилий.

Самым результативным игроком в составе победителей стал Евгений Дудик. Именно он поставил победную точку в матче в концовке, установив окончательный счет — 35:32. В этом поединке он записал на свой счет шесть голов. Полезно сыграли и его партнеры по команде, а особенно Алексей Павельев (5 мячей), Павел Демаков (4), Александр Коваленко (4) и Михаил Гредасов (4).

Благодаря этой победе «Динамо-Сунгуль» впервые в сезоне поднялся на пятое место в турнирной таблице Суперлиги. Наша команда опередила не только СКИФ, но и «Пермских медведей».

Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. 12-й тур.

19 ноября. «Динамо-Сунгуль» (Челябинская область) — СКИФ (Краснодар) — 35:32 (17:16).

«Динамо-Сунгуль»: Дудик (6), Павельев (5), Демаков (4), Коваленко (4), Гредасов (4), Глебов (3), Кунгуров (3), Резник (2), Кривич (2), Раев (2), Меркулов, Аркатов А.; Шаров (9/33 — 27%), Лысаков (1/5 — 20%), Холодов (1/5 — 20%).

СКИФ: Шалабанов (8), Чан Суат Вьет (5), Гунин (5), Дашко (4), Масленников (3), Долинин (2), Гальцов (1), Иванников (1), Головня (1), Кашников (1), Осадчий (1), Жук, Михайличенко; Крикунов (7/32 — 21%), Кондратенко (2/10 — 20%).

В следующем туре «Динамо-Сунгуль» сыграет на своей площадке 29 ноября с клубом «Виктор». Кстати, ставропольская команда занимает четвертое место в Суперлиге, опережая южноуральцев на два очка.