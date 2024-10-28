Гандбольный клуб «Динамо‑Сунгуль» сенсационно выиграл у ЦСКА в Суперлиге

Южноуральская команда выиграла у действующих чемпионов России в Москве — 31:27

Команда «Динамо-Сунгуль» из Челябинской области сотворила главную сенсацию в российской гандбольной Суперлиге. Южноуральцы в гостях выиграли у действующего чемпиона страны — столичного ЦСКА — 31:27. До этого поединка армейцы из Москвы одержали восемь побед в девяти матчах, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Московский ЦСКА в двух последних розыгрышах Суперлиги брал чемпионский титул. И в текущем сезоне столичные армейцы уверенно лидировали в турнире, одержав восемь побед в девяти матчах. И именно они были безоговорочными фаворитами в противостоянии со скромной южноуральской командой. Тем более что проводили поединок на своей площадке.

Но чудеса на этой самой площадке начали происходить уже в первые минуты матча. Гости на удивление хорошо начали поединок, к 10-й минуте вели в счете в четыре мяча. Правда, ближе к концу первого тайма хозяева выровняли положение, но на большой перерыв «Динамо-Сунгуль» ушел с минимальным перевесом в счете — 17:16.

Отметим результативные действия двух игроков южноуральской команды: Алексей Павельев нанес пять точных бросков, а Евгений Дудик — четыре. В целом процент реализации бросков у «Динамо-Сунгуля» был выше, чем у армейцев.

Казалось, вот-вот и ЦСКА включится в игру, на классе и мастерстве дожмет соперника. Но наших парней было уже не остановить. После перерыва характер игры не изменился, и именно «Динамо-Сунгуль» контролировал ход матча, ведя в счете. За 12 минут до финальной сирены он опережал соперников на пять мячей (26:21). В этот момент стало ясно, что сенсационный результат вполне может случиться.

Так и произошло: подопечные Дмитрия Карлова не позволили сопернику выровнять положение. 31:27 — яркая и красивая победа «Динамо-Сунгуля»! Возможно, она стала одной из самых значимых в современной истории клуба. Даже несмотря на то, что по ходу текущего сезона южноуральцы побеждали других фаворитов турнира — «Пермских медведей» и питерский «Зенит».

Гандбол. Чемпионат России. Суперлига.

28 октября. ЦСКА (Москва) — «Динамо-Сунгуль» (Челябинская область) — 27:31 (16:17)

ЦСКА: Юлиан Гирик (7), Дмитрий Ионов (4), Сергей Иванов (4), Даниил Шишкарев (4), Валентин Воробьев (3), Илья Белевцов (2), Алексей Фокин (1), Роман Царапкин (1), Кирилл Кремнев (1), Станислав Шабельников, Егор Кочура.

«Динамо-Сунгуль»: Алексей Павельев (5), Александр Аркатов (5), Евгений Дудик (5), Михаил Гредасов (3), Александр Коваленко (3), Павел Кунгуров (2), Артем Раев (2), Никита Резник (2), Павел Демаков (2), Святослав Кривич (1), Кирилл Глебов (1), Владимир Меркулов.

Благодаря этой победе «Динамо-Сунгуль» поднялся на шестое место в турнирной таблице. После десяти сыгранных матчей у южноуральцев по пять побед и поражений. Теперь нашей команде предстоит провести четыре подряд домашних поединка. Первый соперник — ГК «Воронеж», с которым южноуральцы сыграют 2 ноября.