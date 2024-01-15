Гандбольный клуб «Динамо-Сунгуль» дал бой «Пермским медведям» в Суперлиге

Южноуральская команда сыграла вничью с одним из фаворитов чемпионата

Гандболисты клуба «Динамо-Сунгуль» дали бой одному из лидеров российской Суперлиги. Подопечные Дмитрия Карлова сыграли вничью в гостях с «Пермскими медведями» — 30:30. Южноуральская команда закрепила за собой позицию в восьмерке сильнейших чемпионата и продолжает претендовать на выход в плей-офф, сообщает пресс-служба ГК «Динамо-Сунгуль».

Коллектив из Перми ведет отчаянную борьбу за место в тройке сильнейших в регулярном чемпионате российской Суперлиги. Поэтому отобрать очки у сильного соперника почетно вдвойне. Поединок получился зрелищным и эмоциональным, держал в напряжении зрителей до финального свистка.

Первую половину матча южноуральцы завершили с минимальным преимуществом — 14:13. После перерыва подопечные Дмитрия Карлова упустили нити игры, стали допускать много невынужденных ошибок, хромала и реализация моментов. В итоге хозяева площадки ушли в небольшой отрыв. Но к середине тайма «Динамо-Сунгуль» добавил в движении, стал надежнее действовать в защите и выровнял игру. В итоге матч завершился со счетом 30:30.

«Игра получилась очень упорная. В первом тайме у нас была плохая реализация бросков. Во втором тайме допустили необъяснимый провал. Но ребята молодцы, не дрогнули. Они вытащили матч, собрались и сыграли вничью», — дал комментарий после матча главный тренер ГК «Динамо-Сунгуль» Дмитрий Карлов.

Южноуральская команда сохранила за собой 8-е место в турнирной таблице. Следующий матч «Динамо-Сунгуль» сыграет 18 января. На своей площадке наша команда принимает московский ЦСКА.