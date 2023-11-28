Гандболисты клуба «Динамо-Сунгуля» уступили одноклубникам из Астрахани

Южноуральцы проиграли на своей площадке в матче чемпионата Суперлиги со счетом 27:31

Гандбольный клуб «Динамо-Сунгуль» уступил в матче российской Суперлиги одноклубникам из Астрахани со счетом 27:31. Подопечные Дмитрия Карлова неудачно провели первую половину игры. Во втором тайме они предприняли штурм ворот соперника, но потерпели неудачу. Несмотря на поражение южноуральская команда сохранила за собой позицию в кубковой восьмерке, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Гандболисты «Динамо-Сунгуля» неудачно начали матч с «динамовцами» из Астрахани. Гости предельно плотно и надежно сыграли от обороны, не давая соперникам пространства для маневра. Взломать крепкую защиту в позиционных атаках хозяевам площадки не удавалось. Отсюда и результат первой половины игры, которую южноуральцы проиграли со счетом 14:19.

После перерыва характер игры почти не менялся. Лишь к середине тайма подопечным Дмитрия Карлова удалось-таки подобрать ключи к обороне соперника. Южноуральцы сократили отствание в счете до «-3» мячей. За 6 минут до финальной сирены на табло горел счет 24:27. Увы, финальный штурм у игроков «Динамо-Сунгуля» не получился. Гости довели дело до победы и поднялись на восьмую строчку в турнирной таблице чемпионата Суперлиги.

Самым результативным игроком матча стал Павел Демаков. В активе крайнего нападающего южноуральского клуба 7 забитых мячей. Несмотря на поражение «Динамо-Сунгуль» сохранил за собой позицию в кубковой восьмерке. В следующем матче наша команда сыграет 4 декабря в Санкт-Петербурге с местным «Зенитом».