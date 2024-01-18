Гандбольный клуб «Динамо-Сунгуль» не смог остановить действующего чемпиона России

Южноуральская команда уступила на своей площадке столичному ЦСКА

В чемпионате гандбольной Суперлиги продлил свою беспроигрышную серию московский ЦСКА. Действующий чемпион страны выиграл в Снежинске у «Динамо-Сунгуля» со счетом 30:24 и укрепил лидерство в турнире. Южноуральская команда, несмотря на поражение, сохранила за собой восьмую строчку в таблице, дающее право выступить в плей-офф, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

В текущем чемпионате российской Суперлиги московские «армейцы» единолично возглавляют турнирную таблицы. При этом столичный ЦСКА не проиграл ни одного матча: одержал 14 побед и 1 сыграл вничью. Казалось бы, поединок против южноуральского клуба мог превратиться для армейцев в формальность: уж слишком велика разница в классе соперников. Однако «Динамо-Сунгуль» приятно удивил в двух последних поединках. Подопечные Дмитрия Карлова сенсационно выиграли дома у «Чеховских медведей» (33:29) и дали бой в гостях «Пермским медведям», зацепившись за ничью (30:30).

Хозяева площадки неплохо провели первую половину матча, сыграв с титулованным соперником практически на равных. И все же уступили в четыре мяча. При счете 12:16 команды ушли на большой перерыв. Достойно сражались гандболисты «Динамо-Сунгуля» и во втором тайме. Долгое время преимущество гостей сохранялось в 4-5 голов. Но ближе к середине тайма армейцы, по сути, сняли все вопросы о победителе, а затем спокойно довели матч до логического завершения.

ЦСКА одерживает свою 14-ю победу в 15 матчах, а «Динамо-Сунгуль» продолжает бороться за место в зоне плей-офф. В следующем матче подопечные Дмитрия Карлова сыграют 27 января в гостях с омским «Скифом».