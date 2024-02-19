Гандбольный клуб «Динамо-Сунгуль» одержал гостевую победу над «Каустиком» в Суперлиге

Южноуральская команда выиграла в Волгограде со счетом 36:32

Гандболисты клуба «Динамо-Сунгуль» одержали очередную победу в чемпионате российской Суперлиги. Южноуральцы в гостях выиграли у волгоградского «Каустика» со счетом 36:32. Это уже седьмая победа подопечных Дмитрия Карлова в чемпионате. «Динамо-Сунгуль» занимает 8‑е место в турнирной таблице и гарантировал себе участие в плей-офф, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Волгоградский «Каустик» ранее уже потерял даже теоретические шансы попасть по итогам предварительного этапа чемпионата в восьмерку сильнейших команд страны — именно столько клубов выступят в плей-офф турнира, где будут бороться за медали Суперлиги. Южноуральская команда, напротив, уже гарантировала себе выход в плей-офф.

Поединок в Волгограде получился равным и упорным. Даже несмотря на то, что большую часть матча «Динамо-Сунгуль» вел в счете. Южноуральцы здорово сыграли в защите в первой половине игры. Хозяева площадки лишь 12 раз забросили мячи в ворота «рысей», что очень мало для гандбольных матчей. При счете 12:16 команды ушли на перерыв.

Во втором тайме «Динамо-Сунгуль» не стал форсировать события и спокойно довел матч до победы с той же разницей (+4 мяча) в счете — 36:32. Южноуральцы выиграли седьмой матч в чемпионате и сравнялись по очкам с занимающим седьмую строчку в турнирной таблице астраханским «Динамо». Самым результативным игроком матча у южноуральцев стал Алексей Коваль, в активе которого 8 голов.

В следующем матче «Динамо-Сунгуль» сыграет в гостях с командой «СГАУ-Саратов». Игра состоится 22 февраля. Всем командам Суперлиги на предварительном этапе турнира предстоит сыграть еще по четыре матча.