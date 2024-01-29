Гандбольный клуб «Динамо-Сунгуль» гарантировал себе участие в плей‑офф Суперлиги

Южноуральская команда одержала победу в гостях над омским «Скифом» — 27:26

В чемпионате гандбольной Суперлиги очередную победу одержал клуб «Динамо-Сунгуль». Южноуральская команда в гостях выиграла у омского «Скифа» со счетом 27:26. Благодаря этой победе подопечные Дмитрия Карлова гарантировали себе выход в плей-офф. Вне зависимости от исхода матчей в последних шести турах регулярного чемпионата они не опустятся в турнирной таблице ниже 8‑го места, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Поединок с аутсайдером турнира в Омске получился для нашей команды непростым. Уже в первом тайме хозяева площадки показали, что готовы оказать достойное сопротивление. «Скифы» повели в счете и ушли на перерыв с минимальным перевесом — 12:11.

Но самые интересные и ключевые события в матче произошли во втором тайме. Теперь уже «Динамо-Сунгуль» стал играть агрессивней и активней в атаке. Тем не менее долгое время ни одна из команд не могла создать себе комфортное преимущество в счете. К середине тайма счет и вовсе был равным (18:18). В огненной концовке матча удача улыбнулась южноуральцам. Алексей Коваль в последней атаке был точен — 27:26 в нашу пользу.

«Думаю, что игра получилась интересной для болельщиков. Когда во втором тайме повели 4 мяча, вместо того, чтобы продолжать так же играть, начали не забивать из выгодных позиций, делать потери мяча. Из-за этого такая нервная концовка получилась», — подвел итог матчу главный тренер ГК «Динамо-Сунгуль» Дмитрий Карлов.

Один из лидеров южноуральского клуба Алексей Павельев похвалил соперника за хорошую игру, добавив, что неважно, с каким преимуществом достигнута победа. Главное — удалось завоевать 2 очка.

На предварительном этапе чемпионата Суперлиги всем командам осталось провести по 6 матчей. Однако результаты матчей для ГК «Динамо-Сунгуль» уже не играют важного турнирного значения: команда не опустится ниже восьмой строчки в турнирной таблицы и тем самым забронировала себе участие в плей-офф. Напомним, что в сезоне-2022/2023 южноуральцы финишировали на 9‑й позиции.