Гандбольный клуб «Динамо‑Сунгуль» выиграл у одноклубников из Астрахани в Суперлиге

Южноуральская команда успешно провела первый поединок в борьбе за 5‑е место

Гандболисты команды «Динамо-Сунгуль» из Челябинской области с победы стартовали в серии матчей за 5—6-е места в Суперлиге. В гостевом поединке южноуральцы взяли верх над одноклубниками из Астрахани со счетом 34:29. Теперь в ответном поединке им нужно не растерять преимущество для того, чтобы завершить сезон в Суперлиге в топ-5 сильнейших команд, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Поединок с «Динамо» из Астрахани получился непростым для обеих команд, хотя и с небольшим преимуществом южноуральцев. Подопечные Дмитрия Карлова уже в дебюте повели в матче, так и не дав соперникам выйти вперед. Первая половина игры завершилась в пользу «Динамо-Сунгуля» (18:16).

Во втором тайме команда из Челябинской области сохранила преимущество и немного его увеличила. В итоге 34:29 в нашу пользу. Отметим, что самым результативным игроком матча стал Павел Демаков, забросивший восемь мячей. При этом он показал 100-процентный показатель реализации бросков.

«Мы разбирали матчи соперника, готовились к нему. И бросили все силы в бой. Рады, что удалось достичь преимущества в пять мячей. Но расслабляться рано. Будем дома так же играть, только на победу. Это важно для наших болельщиков. Кроме того, мы и сами хотим завершить сезон на победной волне», — отметил после игры Павел Демаков.

Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. Матч за 5—6-е места.

16 мая. «Динамо» (Астрахань) — «Динамо-Сунгуль» (Челябинская область) — 29:34

«Динамо»: Климентьев (7), Шелестюков (6), Гумаров (6), Коваль (2), Гордеев (2), Немцев (2), Сибирев (1), Фильчев (1), Дроздов (1), Мухтаров (1), Кантемиров, Текутьев, Вереин; Иванов (2/14 — 14%), Кревчик (4/23 — 17%).

«Динамо-Сунгуль»: Демаков (8), П. Аркатов (4), Мерц (4), Глебов (3), Кунгуров (3), Павельев (3), А. Аркатов (3), Резник (2), Дудик (2), Гредасов (1), Меркулов; Шаров (10/36 — 27%, Лысаков (0/2 — 0%), Холодов (0/1 — 0%).

Ответный поединок состоится 22 мая в Снежинске. Это будет последний матч для обеих команд в сезоне-2024/2025.

Фото: пресс-служба ГК «Динамо» (Астрахань).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).