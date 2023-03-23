Гандболисты клуба «Динамо-Сунгуль» дали мастер‑класс челябинским юным спортсменам

Совместную тренировку с ребятами провели пять игроков южноуральской команды

Сегодня, 23 марта, в челябинском СК «Арена» прошла совместная тренировка игроков клуба «Динамо-Сунгуль» и воспитанников местной спортшколы по гандболу. Мастер-класс юным спортсменам дали пять игроков основного состава «Динамо-Сунгуля», передает корреспондент ИА «Первое областное».

ГК «Динамо-Сунгуль» выступает в Суперлиге российского чемпионата, проводит домашние матчи в Снежинске. И если ребята из местной спортшколы имеют возможность пообщаться с профессионалами и взять у них автограф, то у воспитанников челябинской СШОР-13 по гандболу ее нет. Поэтому руководство клуба и восполнило пробел, организовав для самых талантливых ребят мастер-класс с игроками «Динамо-Сунгуля».

«Нам важно стараться быть ближе к народу и к тем ребятам, которые сейчас занимаются гандболом. Они наше будущее. Поэтому такие мастер-классы собираемся проводить на регулярной основе. Планируем в межсезонье принять участие и в разных других активностях и социальных проектах», — рассказал корреспонденту Первого областного информагентства директор ГК «Динамо-Сунгуль» Андрей Косачев.

В совместной тренировке с ребятами приняли участие пять игроков южноуральского клуба: Иван Яргычов, Павел Демаков, Артем Раев, Иван Шаров и Евгений Дудик. Они поделились с ними секретами мастерства, разобрали, как лучше действовать на той или иной позиции, а затем сыграли с ними товарищеский матч и провели автограф-сессию.

«Будучи пацаном, я болел гандболом, хотел вырасти и играть в команде мастеров. И этим пацанам нужно любить то, чем они занимаются, ставить перед собой высокие задачи, работать на тренировках и повышать свой уровень мастерства. Будет здорово, если после сегодняшнего занятия у ребят появится дополнительный стимул работать над собой и достигать новых высот», — поделился впечатлениями Артем Раев.

В текущем регулярном чемпионате российской Суперлиги «Динамо-Сунгуль» занимает 9-е место в турнирной таблице. Команде осталось провести три игры, которые уже не повлияют на положение мест: южноуральский клуб не смог выполнить задачу-минимум, оставшись за бортом попадания в плей-офф. По словам Артема Раева, на выступление команды повлияла череда травм игроков — большую часть сезона «Динамо-Сунгуль» вынужден был играть не в оптимальном составе.

«Конечно, мы расстроены тем, как прошел для нас этот сезон. Даже несмотря на то, что выступили лучше, чем в предыдущем. Но я уверен, что это временные неудачи. Мы сделаем нужные выводы и в следующем году будем только сильней», — уверяет Артем Раев.

Напомним, что в 17 матчах текущего чемпионата у команды 3 победы, 2 ничьи при 12 поражениях. Южноуральцам осталось провести три матча «регулярки»: 4 апреля со «СГАУ-Саратов» (дома), 11 апреля с «Пермскими медведями» (в гостях) и 16 апреля с питерским «Зенитом» (дома). Вне зависимости от исхода этих поединков «Динамо-Сунгуль» не сможет опередить идущее на 8-й строчке турнирной таблицы астраханское «Динамо». Южноуральцев ждет утешительный турнир за 9—12-е места.