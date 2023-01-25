Федерация гандбола России требует переиграть 66 секунд матча «Зенит» — «Динамо-Сунгуль»

По мнению руководства ФГР, судейская ошибка повлияла на ничейный результат игры в чемпионате Суперлиги

В чемпионате российской гандбольной Суперлиги назревает скандал, связанный с ошибкой судей, обслуживавших поединок между питерским «Зенитом» и «Динамо-Сунгулем» из Челябинской области. Игра, прошедшая 17 декабря 2022 года, завершилась вничью — 29:29. Однако комитет по организации и проведению соревнований ФГР, изучив видеозаписи игры, постановил переиграть последние 66 секунд матча из-за того, что на площадке оказался дополнительный игрок южноуральского клуба, который, по мнению комитета, повлиял на исход игры. В ситуации разбирался корреспондент ИА «Первое областное».

Прежде чем рассказывать хронологию событий, следует четко объяснить один момент: то, что в конце матча (то есть за 66 секунд до финального свистка) в составе «Динамо-Сунгуля» находилось семь полевых игроков на площадке (разрешается шесть. — Прим. авт.), НИКТО не оспаривает. В том числе и в штабе южноуральского клуба. Беда в том, что судейский корпус, обслуживавший поединок, не заметил самого факта нарушения. Ни арбитры на площадке, ни рефери за судейским столиком во главе с техническим делегатом не обратили на это внимания.

Питерский клуб уже после окончания матча подал протест, в котором привел доказательства нарушения численного состава у соперника. Судейский комитет (СудКом) ФГР его рассмотрел, изучил видеозаписи с трех камер и признал ошибки арбитров, обслуживавших матч. В тексте документа, в частности, говорится: «в силу стечения обстоятельств произошла судейская ошибка, которая наряду с ошибками тренеров и игроков, является частью игры и не считает, что это нарушение правил напрямую повлияло на исход матча».

Казалось бы, точки над «i» расставлены. Арбитры, не увидевшие факт нарушения, получили выговор, а некоторые отстранены от работы на матчах Суперлиги до конца сезона-2022/23. Однако комитет по организации и проведению соревнований (КомОПС), входящий в структуру Федерации гандбола России, пошел дальше. Он не согласился с формулировками СудКома и пришел к выводу, что нарушение численного состава командой «Динамо-Сунгуль» повлияло на результат матча.

Ну ок. У каждого, как говорится, свое мнение относительно того, как могут развиваться события на площадке. Но самое интересное и непонятное начинается дальше. КомОПС принял решение отменить результат матча «Зенит» — «Динамо-Сунгуль» и назначить переигровку последних 66 секунд игры. То есть с того самого момента, когда и было обнаружено нарушение численного состава у южноуральского клуба. Разумеется, с сохранением счета на тот момент 28:27 в пользу питерского клуба. При этом «Динамо-Сунгуль» должен будет начать (или продолжить?) ту игру в меньшинстве. Назначена уже и дата предстоящей переигровки — 15 апреля в Снежинске перед началом календарной игры чемпионата Суперлиги «Динамо-Сунгуль» vs «Зенит».

В распоряжении редакции Первого областного информагентства есть документ решения КомОПС по дисциплинарному делу матча «Зенит» (Санкт-Петербург) vs «Динамо-Сунгуль» (Челябинская область). Предлагаем вашему вниманию скрины документа, красным выделили ключевые формулировки.

То есть вы понимаете все абсурдность ситуации? В пылу борьбы на последних минутах матча при равном счете у одной команды на площадке оказывается один лишний игрок. Судьи этого не замечают. Звучит финальный свисток, ничья. Питерский клуб подает протест, судейский комитет с удивлением обнаруживает, что «проморгал» нарушение, признает свою вину. А пять дней спустя другая инстанция утверждает, что матч нужно переиграть. Ничего подобного в практике проведения гандбольных матчей, да и в любых других командных видах спорта, не было (если есть такие примеры — будем рады вас услышать).





«Очевидна ошибка арбитров за судейским столиком. Переигровка фрагмента матча? Такое возможно только в России. Это решение близко к идиотизму», — прокомментировал ситуацию в видеоинтервью редакции «Быстрый центр» главный тренер ГК «Чеховские медведи», экс-наставник сборной России Владимир Максимов.

Вообще-то нарушения численного состава во время матча происходят регулярно. Чаще всего в хоккее. Если судьи «не спят» и видят факт нарушения — получайте двухминутный штраф. Не увидели — ну, не судьба. Да, гандбол не хоккей, и такого рода нарушения здесь бывают реже. Но почему-то у дисциплинарного комитета КХЛ и в мыслях нет постфактум, после просмотра видеозаписи поединков, принимать решения об их переигровке. В гандболе, как оказывается, такое возможно. А можете себе представить, что это нарушение произошло не в конце матча, а в его дебюте? Тоже переигрывать матч?

«Мы не отрицаем, что нарушили правила игры. Да, в пылу борьбы ребята заигрались, один из игроков не должен был быть на площадке. Судьи тоже упустили этот момент. Согласны с решением СудКома, признавшего, что этот эпизод не повлиял на исход игры. Но мы категорически не согласны с тем, что нужно переигрывать отрезок матча. Соответствующего пункта в регламенте нет. КомОПС принимал решение, не опираясь на какие-либо нормативные акты», — отметил гендиректор ГК «Динамо-Сунгуль» Андрей Косачев в разговоре с корреспондентом Первого областного информагентства.

Федерация гандбола России создает опасный прецедент, который может выйти ей боком. Любая команда после окончания поединка может потребовать переигровки, если судьи во время игры что-то недосмотрели или не уследили. И доказать, что их действия повлияли на исход матча. Это же командный вид спорта, где любой гол может с ног на голову перевернуть ход игры.

Если говорить о мировом спорте, то в нем предусмотрены, как правило, два случая о возможной переигровке двух команд:

— место или условия проведения матча не позволяют проводить игру;

— если одна из команд по уважительной причине не может явиться на матч.

Соответствующие положения есть практически в каждом регламенте или положении проведения соревнований. Есть такие пункты и в регламенте проведения матчей чемпионата страны по гандболу. Сама же Федерация гандбола России их и составляла.

Между тем ГК «Динамо-Сунгуль» подал апелляцию на решение КомОПС о переигровке 66 секунд матча с «Зенитом» в спортивно-арбитражную комиссию Федерации гандбола России. Приводим выдержки из нее ниже.

Эту апелляцию рассмотрят в ближайшее время, после чего вынесут соответствующее решение. В пресс-службе ФГР корреспонденту Первого областного информагентства сообщили, что готовы ответить на все интересующие вопросы, но после того, как будет дано заключение по апелляции южноуральского клуба. Мы их опубликуем и будем следить за развитием ситуации.