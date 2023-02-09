Челябинский КСК «Рифей» станет домашней площадкой для гандболистов клуба «Динамо-Сунгуль-2»

Дубль южноуральской команды будет проводить здесь матчи первенства России

В Центре современного пятиборья «Рифей» в Сосновском районе будут проходить игры молодежного Первенства России по гандболу. Универсальный зал станет домашней площадкой для ГК «Динамо-Сунгуль-2» до конца сезона. Первый матч состоится 10 февраля против СГАУ «Саратов-2», сообщает региональный Минспорт.Гандболисты южноуральской молодежной команды уже провели первую тренировку на площадке «Рифея». Также они сыграли товарищеский матч со спортсменами современного пятиборья, постреляли по мишеням и посетили экскурсию по конюшне.До конца сезона универсальный зал Центра спортивного пятиборья «Рифей» станет домашней площадкой для ГК «Динамо-Сунгуль-2», выступающей в молодежном первенстве страны. А в марте в спорткомплексе «Рифей» пройдет первенство России по четырехборью и всероссийские соревнования.Добавим, что в бассейне Центра современного пятиборья «Рифей» также открыли сеансы для свободного плавания. Новый спортивный объект, построенный в 2022 году, могут посетить все желающие.