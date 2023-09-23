Гандбольный клуб «Динамо-Сунгуль» крупно уступил «Пермским медведям» в Суперлиге

Южноуральская команда проиграла на своей площадке — 27:40

В чемпионате российской Суперлиги гандболисты «Динамо-Сунгуля» крупно уступили «Пермским медведям». Сегодня, 23 сентября, в Снежинске подопечные Дмитрия Карлова проиграли соперникам со счетом 27:40. Это второе поражение южноуральского клуба на старте сезона, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

После яркой победы над «Виктором» (30:27) и достойной игрой с «Чеховскими медведями» (29:36) болельщики могли надеяться на то, что южноуральский клуб сможет преподнести еще один сюрприз. Однако поединок с «Пермскими медведями» хозяевам площадки явно не удался.

Уже с первых минут матча гости ушли в отрыв. Им удавались атаки на любой вкус и очень уж легко проходили защиту соперника. У игроков «Динамо-Сунгуля», напротив, мало что получалось. Неподготовленные броски, ошибки в позиционной атаке, не вынужденные потери мяча... Все это привело к тому, что на перерыв команды ушли при счете 9:21.

Лишь во второй половине матча хозяева начали показывать зубы. Впрочем, дали им это сделать соперники, которые не стали форсировать события. «Пермские медведи» в тренировочном режиме спокойно довели дело до победы, дав хозяевам немного сократить разрыв в счете. 27:40 — крупное поражение «Динамо-Сунгуля» от одного из фаворитов российской суперлиги.

Следующий матч южноуральский клуб проведет 3 октября в Москве с ЦСКА — действующим чемпионом страны.