Гандболисты «Динамо-Сунгуля» уступили «Чеховским медведям» в чемпионате Суперлиги

Южноуральская команда дала бой самому титулованному клубу России, уступив 29:36

Гандбольный клуб «Динамо-Сунгуль» провел свой второй поединок в чемпионате российской Суперлиги сезона-2023/24. Южноуральская команда достойно сыграла с самым титулованным клубом страны — в гостевом поединке подопечные Дмитрия Карлова уступили «Чеховским медведям» со счетом 29:36, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

В матче открытия сезона «Динамо-Сунгуль» в Снежинске одержал красивую победу над ставропольским «Виктором» (30:27). Южноуральцы в этом матче показали, что находятся в неплохой физической форме и способны побороться за высокие места в Суперлиге-2023/24.

Однако вряд ли тренерский штаб нашей команды во главе с Дмитрием Карловым всерьез рассчитывал набрать очки в гостевом поединке с «Чеховскими медведями». Возглавляемый Владимиром Максимовым коллектив является многократным чемпионом России, одним из фаворитов нового розыгрыша Суперлиги.

Тем не менее дать бой опытному сопернику южноуральскому коллективу все же удалось. Первая половина матча прошла с небольшим преимуществом хозяев. На перерыв команды ушли при счете 18:16. Во втором отрезке игры «Чеховские медведи» хоть и увеличили преимущество, но незначительно — «Динамо-Сунгуль» продолжал показывать зубы и огрызаться.

Подмосковные гандболисты победили со счетом 36:29, но и южноуральская команда, несмотря на поражение, может занести себе этот поединок в актив. Самыми результативными в составе «Динамо-Сунгуля» стали Степан Ермаков (5 голов), Алексей Павельев (4) и Александр Савелов (4).

Гандбол. Чемпионат России. Суперлига, мужчины. 2-й тур

17 сентября, Чехов. «Чеховские медведи» (Московская область) — «Динамо-Сунгуль» (Челябинская область) — 36:29 (18:16).

Следующий поединок «Динамо-Сунгуль» проведет против еще одного фаворита турнира: 23 сентября в Снежинске наша команда сыграет с «Пермскими медведями». Начало матча — 14:00.

Возрастное ограничение: 0+