Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
65.42 +0.2 75.74 +0.51
Челябинск
сейчас
 
+17 °C
завтра
 
+16 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
/ Борис Дубровский выступил с обращением к победителям грантовых конкурсов

Борис Дубровский выступил с обращением к победителям грантовых конкурсов

Губернатор отметил важность реализации молодежных проектов.
сегодня в 17:28
  |  Общество

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский выступил с обращением перед победителями молодежных грантовых конкурсов. По словам руководителя региона, каждая выигранная заявка на грант является не только победой участника конкурса, но и всей области, а победители конкурсов проявляют свою активную гражданскую позицию.

Сегодня стране нужна мощная генерация новых идей. Вы с этим хорошо справляетесь. Но любую идею также нужно реализовать, воплотить. Это будет труднее, чем просто заявить о ней или защитить ее на конкурсе. Поэтому для вас все еще только начинается. Реализуя свои проекты, проявляя гражданскую позицию, вы обретаете опыт — отрабатываете навыки коммуникации, командной работы, учитесь мыслить не стандартно, становитесь специалистами в тех сферах, где реализуете себя. — отметил губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Борис Дубровский отметил, что сегодня в Челябинске выросла талантливая, умная и активная молодежь, которая проявляет себя во многих проектах. Кроме того, губернатор подчеркнул, что сейчас в молодежном движении области формируется команда с рабочим названием «Двадцать-двадцать», которая будет тесно привязана к саммитам ШОС и БРИКС.

Отметим, что в результате участия активной молодежи в форумах в этом учебном году на территории области реализуется 74 индивидуальных проекта на сумму 9,5 миллионов рублей. По итогам двух смен форума «УТРО» в регионе реализованы 23 идеи на сумму 2,6 миллиона рублей. Проекты получили поддержку на развитие городской среды, медиасферы, волонтерского сообщества и продвижение неформального и дополнительного образования.

Политика
Представители Челябинской области выступили на заседании совета по молодежной политике УрФО
20.09.2018
Представители Челябинской области выступили на заседании совета по молодежной политике УрФО
Общество
Стать героем детектива приглашает Молодежный театр
04.09.2018
Стать героем детектива приглашает Молодежный театр
Общество
Виталий Кравцов вызван в молодёжную сборную России
23.08.2018
Виталий Кравцов вызван в молодёжную сборную России
Спорт
Челябинские гандболисты стали бронзовыми призёрами Спартакиады молодёжи
15.08.2018
Челябинские гандболисты стали бронзовыми призёрами Спартакиады молодёжи
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Общество
Борис Дубровский выступил с обращением к победителям грантовых конкурсов
сегодня в 17:28
Борис Дубровский выступил с обращением к победителям грантовых конкурсов
Хоккей
Хоккеисты «Трактора» призывают поддержать команду в выездной серии матчей. Видео
  
сегодня в 16:43
Хоккеисты «Трактора» призывают поддержать команду в выездной серии матчей. Видео
Общество
580 мусорных контейнеров обновили в челябинских дворах
  
сегодня в 16:38
580 мусорных контейнеров обновили в челябинских дворах
Происшествия
Авария с участием 5 машин произошла в Челябинске
  
сегодня в 14:38
Авария с участием 5 машин произошла в Челябинске
Происшествия
Водитель автобуса без тормозов намеренно въехал в столб. Видео
  
сегодня в 14:16
Водитель автобуса без тормозов намеренно въехал в столб. Видео
Происшествия
Жители Копейска утверждают, что видят волков в городе
сегодня в 12:46
Жители Копейска утверждают, что видят волков в городе
Происшествия
У автобуса с пассажирами отказали тормоза в Магнитогорске
сегодня в 12:16
У автобуса с пассажирами отказали тормоза в Магнитогорске
Хоккей
Евгений Кузнецов стал первой звездой матча с «Бостоном»
сегодня в 11:41
Евгений Кузнецов стал первой звездой матча с «Бостоном»
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 АО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Мешкова О.А. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6