/ Борис Дубровский выступил с обращением к победителям грантовых конкурсов

Губернатор отметил важность реализации молодежных проектов.

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский выступил с обращением перед победителями молодежных грантовых конкурсов. По словам руководителя региона, каждая выигранная заявка на грант является не только победой участника конкурса, но и всей области, а победители конкурсов проявляют свою активную гражданскую позицию.

Сегодня стране нужна мощная генерация новых идей. Вы с этим хорошо справляетесь. Но любую идею также нужно реализовать, воплотить. Это будет труднее, чем просто заявить о ней или защитить ее на конкурсе. Поэтому для вас все еще только начинается. Реализуя свои проекты, проявляя гражданскую позицию, вы обретаете опыт — отрабатываете навыки коммуникации, командной работы, учитесь мыслить не стандартно, становитесь специалистами в тех сферах, где реализуете себя. — отметил губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Борис Дубровский отметил, что сегодня в Челябинске выросла талантливая, умная и активная молодежь, которая проявляет себя во многих проектах. Кроме того, губернатор подчеркнул, что сейчас в молодежном движении области формируется команда с рабочим названием «Двадцать-двадцать», которая будет тесно привязана к саммитам ШОС и БРИКС.

Отметим, что в результате участия активной молодежи в форумах в этом учебном году на территории области реализуется 74 индивидуальных проекта на сумму 9,5 миллионов рублей. По итогам двух смен форума «УТРО» в регионе реализованы 23 идеи на сумму 2,6 миллиона рублей. Проекты получили поддержку на развитие городской среды, медиасферы, волонтерского сообщества и продвижение неформального и дополнительного образования.