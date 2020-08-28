11 гандболистов челябинского «Динамо» заразились коронавирусом

По этой причине отменены два грядущих матча.

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Федерация гандбола России сообщила очень неприятную новость. Как минимум два грядущих матча челябинского мужского клуба «Динамо» будут отменены.

Речь идет об играх, которые должны были состояться 29 августа, против снежинского «Сунгуля», а также 2 сентября, против «Невы» из Санкт-Петербурга. Это связано с тем, что 11 спортсменов челябинского клуба, а также одно официальное лицо заразились коронавирусом.

«На основании установленных обстоятельств, Положения о Комиссии по организации и проведению соревнований, регламента чемпионата России и дисциплинарного регламента ФГР комиссия приняла решение отменить эти матчи, засчитав в них „Динамо“ техническое поражение со счетом 0:10», — сообщили в Федерации гандбола России.

Стоит отметить, что ранее отказ от матча наказывался штрафом в 600 тысяч рублей и отстранением от соревнований. Но в связи с новой «коронавирусной» реальностью, эти положения временно отменены.