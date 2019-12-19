Николай Валуев прорекламировал термос ашинского завода

Спортсмен взял его с собой на охоту.

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Известный российский боксер Николай Валуев выпил чай из термоса, произведенного на Ашинском метзаводе. Продукцию предприятия спортсмен прорекламировал в программе "Большое хобби".

По сюжету ролика Валуев вместе со своим партнером находится на охоте. Присев отдохнуть, он достает термос и наливает чай. Вместе с другом они пробуют горячий чай и рассматривают преимущества южноуральской продукции. Спортсмен отмечает прочность термоса и его способность держать необходимую температуру.

Ашинский метзавод входит в пятерку лучших поставщиков толстолистового проката из стали. Более 80% продукции листопрокатного цеха № 1 реализуется на внутреннем рынке России. Также предприятие производит более 500 видов товаров для дома и семьи из стали. Широко известны потребителям во всех уголках страны.