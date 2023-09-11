Футбольный тренер из Челябинска заключил контракт с миасским «Торпедо»

Сергей Кузнецов будет работать в коллективе с вратарями

Футбольный клуб «Торпедо» из Миасса заключил контракт с известным по работе с ФК «Челябинск» тренером Сергеем Кузнецовым. В новом для себя коллективе он будет отвечать за подготовку вратарей. Будучи игроком, он выступал за миасскую команду в течение семи лет, сообщает пресс-служба ФК «Торпедо».

Сергей Валерьевич Кузнецов является одним из старожилов челябинского футбола. На протяжении многих лет он защищал цвета клуба «Зенит», а после завершения карьеры стал работать с командой в качестве тренера вратарей.

Готовил он голкиперов ФК «Челябинск» и к старту сезона-2023/24, однако после четырех сыгранных туров руководство клуба объявило о прекращении сотрудничества со специалистом. Произошло это 11 августа. В этот же день штаб команды объявил о подписании контракта с другим тренером вратарей. Им стал известный по работе с ФК «Крылья Советов», «Ростов», «Химки» и «Анжи» Валерий Шереметов.

Сегодня, 11 сентября, стало известно, что Сергей Кузнецов продолжит свою тренерскую карьеру в миасском «Торпедо», выступающем во Второй лиге Б чемпионата России. Информацию о заключении соглашения со специалистом подтвердили в пресс-службе клуба. Отметим, что Сергей Кузнецов ранее выступал за миасский коллектив, с 1993 по 1999 год.

Напомним, что в текущем сезоне «Торпедо» успешно стартовало на первенстве России во Второй лиге Б. После восьми сыгранных туров «черно-белые» лидируют в турнире и претендуют на то, чтобы выйти в Высшую лигу А.