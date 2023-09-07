Футбольный клуб «Челябинск» сыграл вничью с ФК «Чертаново» во Второй лиги А

Южноуральские футболисты продолжают занимать 8-ю строчку в турнирной таблице

Футбольный клуб «Челябинск» в 9-м туре чемпионата России во Второй лиге «А» сыграл вничью с московским ФК «Чертаново». В гостевом поединке челябинцы чаще владели мячом и нанесли в два раза больше ударов по воротам. Однако южноуральцев подвела реализация моментов в атаке. Подопечные Виталия Панова занимают 8-е место в турнирной таблице, передает корреспондент ИА «Первое областное».



Южноуральский клуб встречался с соседями по турнирной таблице ФК «Чертаново». Обе команды неудачно стартовали в турнире — после 8 туров у них было по 8 очков (они делят 7-8 места). Перед очной встречей южноуральцы уступили в гостях ФК «Новосибирск» (1:3), а москвичи разгромили дома таганрогский «Форте» (5:0). Для обеих команд это был важный матч.



На старте встречи челябинцы действовали опаснее и чаще угрожали воротам соперника. Хороший момент был у Романа Косянчука, но мяч прошел чуть выше перекладины. Хозяева поля ответили и своим опасным подходом. Во время атаки футболисты «Чертаново» заработали опасный штрафной удар. Однако сложный удар отбил голкипер южноуральцев Даниил Веселов.



После перерыва игра стала еще напряженнее. Команды обменивались атаками, гости чаще атаковали и забрали инициативу себе. Но 60 процентов владения мячом и 17 ударов по воротам не помогли челябинским футболистам добыть важную гостевую победу. По итогу «сухая» ничья 0:0.



Подопечные Виталия Панова продолжают занимать 8 строчку с 9-ю очками в турнирной таблице. Следующий матч ФК «Челябинск» проведет 17 сентября дома против «Металлурга» из Липецка.

