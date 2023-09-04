Футболисты миасского «Торпедо» захватили лидерство во Второй лиге Б

Южноуральская команда идет без поражений на чемпионате России

Футбольный клуб «Торпедо» из Миасса продлил свою беспроигрышную серию во Второй лиге Б чемпионата России. Накануне южноуральский клуб на своем поле сыграл безголевую ничью с барнаульским «Динамо», но сохранил за собой лидерство в турнирной таблице. Подопечные Владимира Федорова имеют хорошие шансы занять первое место и перейти в дивизион «Серебро» Второй лиги А, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Миасский коллектив продолжает приятно радовать своей игрой и результатами. Вот и накануне «автозаводцы» хоть и не победили, но набрали очередные очки во Второй лиге Б, сыграв вничью с барнаульским «Динамо». Таким образом «Торпедо» после 7 сыгранных туров имеет в своем активе 17 очков. Ближайший преследователь «Химик-Август» из Вурнар отстает на два очка, дальше идет «Носта» с 7-очковым гандикапом.

Любопытно, что миасское «Торпедо» в текущем розыгрыше Высшей лиги Б еще ни разу не проиграло. У южноуральского коллектива 5 побед и 2 ничьи. И у него хорошие шансы продлить эту серию: в ближайших двух поединках «торпедовцы» сыграют с «Уральцем-ТС» (в гостях) и «Акроном-2» (дома) — соперниками хоть и крепкими, но вполне проходимыми.

По итогам двухкругового турнира в группе 4 Второй лиги Б только победитель сможет пойти на повышение в классе и следующей весной стартовать в группе «Серебро» Второй лиги А. Той самой, в которой пока не очень удачно выступает ФК «Челябинск».

Если команда из областного центра не исправит турнирного положения, то может случиться странная и парадоксальная ситуация будущей весной: коллектив из Миасса будет выступать в лиге рангом выше, чем команда из областного центра. Хотя именно ФК «Челябинск» является главной командой региона, а миасский коллектив — его фарм-клубом.