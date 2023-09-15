Футбольный клуб «Челябинск» выбыл из Кубка России

Южноуральская команда уступила в 1/64 финала пермскому «Амкару» — 0:1

Футболисты «Челябинска» уступили в гостевом поединке 1/64 финала Кубка России. Подопечные Виталия Панова проиграли в Перми «Амкару» с минимальным счетом 0:1 и выбыли из розыгрыша турнира. Единственный мяч на 22-й минуте забил форвард Иван Матюшенко. Челябинцам не удалось взять реванш у соперника за поражение в матче чемпионата страны во Второй лиге А, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Команды уже встречались друг с другом — 17 августа они открывали сезон во Второй лиге А поединком в Челябинске. Тогда хозяева поля уступили со счетом 0:1, пропустив гол в концовке встречи. По схожему сценарию прошел и их кубковый поединок.

В первом тайме шла обоюдоострая борьба с равными шансами на успех. На первых минутах гости даже владели небольшим территориальным преимуществом. Однако затем хозяева перехватили инициативу, стали чаще и больше владеть мячом на половине поля соперника. И эта активность не заставила ждать результата. Давид Папикян жестко сыграл в единоборстве, отобрав мяч у Никиты Першина, переадресовал его на Ивана Матюшенко, а тот хлестко пробил из-за пределов в штрафной в угол ворот. Иван Веселов был бессилен — 1:0.

Челябинцы могли отыграться еще в первом тайме, упустив два шикарных голевых момента. Однако в обоих случаях здорово сыграл голкипер пермяков Хазбулат Хамхоев. В свою очередь хозяева также не раз угрожали воротам соперника.

Во втором тайме сюжет не сильно изменился. Пермяки продолжали играть в свою игру, использовали прессинг по всему полю. Наставник ФК «Челябинск» Виталий Панов попытался освежить обстановку за счет замен. Однако должного эффекта это не произвело. Южноуральский клуб не смог взять реванш у пермяков, уступив с минимальным счетом, и выбыл из розыгрыша Кубка России.

Теперь ФК «Челябинск» может сосредоточить свои силы на чемпионате страны во Второй лиге А. В дивизионе «серебро» наша команда следующий матч проведет 17 сентября. На стадионе «Центральный» южноуральцы сыграют с липецким «Металлургом».