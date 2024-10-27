Футбольный клуб «Торпедо» завоевал путевку в группу «Золото»

Команда из Миасса досрочно выполнила задачу на сезон

Футболисты миасского «Торпедо» весеннюю часть сезона-2024/2025 проведут в группе «Золото». Южноуральская команда досрочно гарантировала себе повышение в классе, сыграв вничью в 15-м туре с ФК «Краснодар-2» — 1:1. В группе «Серебро» участникам турнира осталось провести по три матча, миасский коллектив претендует на победу в нем, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

К матчу с ФК «Краснодар-2» миассцы подходили в хорошем настроении. Команда одержала четыре победы подряд в группе «Серебро». Оставалось сделать маленький шажок для того, чтобы досрочно оформить себе путевку в группу «Золото». С этой задачей подопечные Владимира Федорова успешно справились, хотя и не без труда.

Хозяева поля хорошо провели первый тайм. На 35-й минуте они воспользовались ошибкой защитников «Краснодара-2»: Сергей Серченков перехватил мяч, адресованный голкиперу гостей, убежал и забил гол в пустые ворота — 1:0.

Ключевым эпизодом матча стало удаление Дениса Замятина за разговоры с арбитром. Оставшись в меньшинстве, «черно-белые» не смогли сохранить победный счет, гости на 89-й минуте его сравняли — 1:1. Но этой ничьи хватило для того, чтобы оформить путевку в группу «Золото». Шедший на 5-м месте ФК «Муром» потерпел неожиданное поражение в гостях от брянского «Динамо» (0:3) и таким образом потерял теоретические шансы обойти «черно-белых» в турнирной таблице.





Футбол. Чемпионат России. Вторая лига А. Группа «Серебро». 15-й тур.

26 октября. «Торпедо» (Миасс) — ФК «Краснодар-2» — 1:1.

Голы: Сергей Серченков, 35 (1:0); Виталий Шахов, 89 (1:1).

«Поздравляю нашу команду с выполнением задачи на эту часть сезона! Это результат работы футболистов, тренерского штаба, менеджмента клуба, которые двигаются в правильном направлении. Команда проводит отличный сезон и показывает достойный результат. Мы благодарим наших спонсоров и партнеров. Вместе с ними мы движемся к новым вершинам», — отметила генеральный директор футбольного клуба «Торпедо Миасс» Оксана Чистякова.

В группе «Серебро» всем командам осталось провести по три матча. Миасский коллектив делит первую строчку в турнирной таблице с ФК «Родина-2» из Москвы. В следующем туре «черно-белые» сыграют 2 ноября в гостях с клубом «Машук-КМВ» из Пятигорска.

Фото: пресс-служба ФК «Торпедо-Миасс».

Коллаж: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).