Футбольный клуб «Торпедо» впервые стал лидером во Второй лиге

Команда из Миасса выиграла у «Иртыша» и возглавила турнирную таблицу в группе «Серебро»

Футболисты миасского «Торпедо» одержали четвертую победу подряд во Второй лиге А. В группе «Серебро» южноуральцы выиграли в гостях у омского «Иртыша» со счетом 2:1. Благодаря этой победе «черно-белые» впервые в сезоне возглавили турнирную таблицу первенства и практически гарантировали себе путевку в группу «Золото», сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Игра с «Иртышом», как и все предыдущие матчи «торпедовцев» в текущем сезоне, получилась непростой, с равными шансами на успех для обеих команд. В первом тайме голов зрители не увидели, а во втором счет в матче открыли гости. Красивейший обводящий удар из-за пределов штрафной получился у Михаила Казимира.

Впрочем, хозяева поля уже спустя четыре минуты выровняли положение благодаря усилиям Булата Садыкова. Долгое время сохранялся ничейный счет. А уже в самой концовке вновь сработала замена тренерского штаба «Торпедо». Появившийся на поле Всеволод Быков на 86‑й минуте нанес точный удар, который в итоге оказался победным. Любопытно, что в текущем сезоне это уже третий результативный выход на замену и все три гола полузащитника приносят «черно-белым» победу.

Футбол. Чемпионат России. Вторая лига А. Группа «Серебро». 14-й тур.

19 октября. «Иртыш» (Омск) — «Торпедо» (Миасс) — 1:2.

Голы: Михаил Казимир, 49 (0:1); Булат Садыков, 53 (1:1); Всеволод Быков, 86 (1:2).

Это уже четвертая победа подряд миасского «Торпедо» в текущем первенстве. Благодаря ей подопечные Владимира Федорова впервые в сезоне поднялись на первую строчку турнирной таблицы, опередив «Родину-2». За четыре тура до финиша коллектив из Миасса практически гарантировал себе выход в группу «Золото».