Футбольный клуб «Челябинск» победил у «Авангарда», упрочив лидерство во Второй лиге

Единственный мяч в середине второго тайма забил капитан южноуральской команды Алексей Померко

Футбольный клуб «Челябинск» прочил лидерство во Второй лиге А, выиграв в гостях у курского «Авангарда». Единственный гол в середине второго тайма забил капитан команды Алексей Померко. Челябинский клуб за три тура до финиша осенней части сезона опережает ближайшего преследователя на 6 очков, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Первый тайм оказался не богат на события. Обе команды предельно аккуратно и надежно играли в обороне, стараясь ловить соперника на ошибках. В общей сложности оба клуба на двоих лишь три раза ударили в створ ворот.

Голевой момент был, пожалуй, лишь один, когда на 15-й минуте защитник челябинцев Владимир Хозин решился на удар со штрафного метров с 40: вратарь не без труда отбил мяч, а затем и еще раз, когда на добивании опасно бил Валерий Горбачик.

Куда веселее и мобильней пошла игра после перерыва. Небольшое территориальное преимущество было за гостями. Но и хозяева не отсиживались в обороне, проводили неплохие контратаки. И все же ближе к успеху были челябинцы. Так, Валерий Горбачик обострил игру, сделав хорошую передачу в центр штрафной на Алексея Померко. У того удар не получился.

Еще быстрее заиграли подопечные Романа Пилипчука после того, как тот сделал двойную замену. На поле появились мобильный Денис Пушкарев и Илья Грузнов. Первый из них опасно бил в ближний угол из убойной позиции — мяч пролетел рядом со штангой. А затем классный удар с лета совершил Алексей Померко. Капитан челябинцев вывел свою команду вперед на 68-й минуте. Этот гол стал в итоге победным.

Футбол. Чемпионат России. Вторая лига А. Группа «Золото». 15-й тур.

27 октября. «Авангард» (Курск) — ФК «Челябинск» — 0:1.

Гол: Алексей Померко, 68 (0:1).

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Владимир Хозин (ФК «Челябинск»)

Центральный защитник успевал не только выполнять свои прямые обязанности, но и подключаться к атакам. Дважды наносил опаснейшие удары с дальней дистанции, которые могли завершаться взятием ворот.

Алексей Померко (ФК «Челябинск»)

Еще один хороший матч в коллекцию опорного полузащитника челябинского клуба. Контролировал середину поля, стал автором победного гола.

Иван Матюшенко («Авангард»)

Постоянно обострял игру и держал в напряжении защиту соперника. Забить гол не смог, но был очень активным в атаке.

Календарь оставшихся матчей ФК «Челябинск»:

16-й тур. 3 ноября. «Сибирь» Новосибирск (д)

17-й тур. 10 ноября. «Велес» Москва (д)

18-й тур. 17 ноября. «Текстильщик» Иваново (г).