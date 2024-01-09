Футбольный клуб «Торпедо» выступит в группе «Серебро» Второй лиги

Штаб миасского коллектива заверил, что команда пойдет на повышение в классе

Футболисты миасского «Торпедо» в сезоне-2024/2025 выступят в группе «Серебро» Второй лиги А чемпионата России. Руководство клуба заявило, что готово пойти на повышение в классе и выступить в турнире выше рангом. Ранее миасский коллектив добился этого права по спортивному принципу, выиграв турнир в своей зоне во Второй лиге Б.

«Уважаемые болельщики нашей команды. Мы рады вам сообщить о планах на предстоящий сезон: футбольный клуб „Торпедо“ в начале марта возьмет старт во Второй лиге А в группе „Серебро“. Мы уверенно шли к решению этой задачи и добились этого успеха, который не только станет новой страницей в истории миасского футбола, но и будет очередным этапом развития спорта в Челябинской области», — выступила с заявлением гендиректор ФК «Торпедо» Оксана Чистякова.

Она также поблагодарила спонсоров и партнеров миасского клуба. Во многом благодаря их поддержке руководство ФК «Торпедо» приняло решение пойти на повышение в классе. Напомним, что в минувшем сезоне южноуральская команда досрочно выиграла турнир в группе 4 Второй лиги Б и по спортивному принципу завоевала путевку в дивизион А.