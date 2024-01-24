Футбольный клуб «Торпедо» из Миасса усилил тренерский штаб

Помощником главного тренера команды назначен Михаил Некрасов

В футбольном клубе «Торпедо» будет работать новый специалист — контракт с коллективом из Миасса подписал Михаил Некрасов, который станет помощником главного тренера команды. Он должен помочь южноуральскому клубу достойно выступить в дебютном сезоне во Второй лиге А в группе «Серебро», сообщает пресс-служба ФК «Торпедо».

Михаил Некрасов родился и вырос в Курске, где и провел большую часть своей футбольной карьеры. Он сыграл более 250 матчей за местный клуб «Авангард». Кроме того, выступал за команды «Нефтехимик» (Нижнекамск), «Содовик» (Стерлитамак), ФК «Губкин» и «Север» (Мурманск). В 2021 году вошел в тренерский штаб курского «Авангарда», где и работал до настоящего времени.

«По завершении игровой карьеры я продолжил работать в родном клубе, сначала тренировал мальчишек 1996 года рождения, потом постепенно стал старшим тренером дубля. Я всю жизнь посвятил футболу, и хотелось остаться в этой сфере: посвятить себя воспитанию молодежи. Я считаю себя в большей степени старшим товарищем, нежели тренером. Где-то направлять, где-то подсказать и передавать свой опыт», — рассказал в одном из интервью пресс-службе ФК «Авангард» Михаил Некрасов.

Специалист уже прибыл в Миасс, познакомился с игроками, тренерским штабом и руководством клуба. Футболисты «Торпедо» уже вышли из отпуска и провели первый контрольный матч. Со счетом 2:0 они обыграли «Триумф» из Алапаевска. Причем оба гола забил игрок, находящийся на просмотре.

Сегодня, 24 января, «черно-белые» сыграют еще один контрольный матч. В Екатеринбурге в футбольном манеже они встретятся с молодежной командой «Урал». Напомним, что весной ФК «Торпедо» сыграет во Второй лиге А. Миасский клуб добился повышения в классе, выиграв турнир во Второй лиге Б.