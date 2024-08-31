Футбольный клуб «Торпедо» вырвал победу гостях у «Краснодара-2»

В компенсированное время победный гол забил Иван Кочергин — 1:0

Футболисты миасского «Торпедо» провели тяжелейший поединок во Второй лиге А, вырвав победу в компенсированное время у ФК «Краснодар». Хозяева поля создали большое количество голевых моментов у ворот южноуральской команды, но забить гол так и не смогли. И поплатились за это в концовке. Победный мяч у «Торпедо» забил вышедший на замену Иван Кочергин, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Вообще-то «дубль» краснодарской команды показывает весьма симпатичный и атакующий футбол. Но умудрился за относительно небольшой временной отрезок потерять место в группе «Золото», а затем еще затеряться в «Серебре». Перед матчем с «Торпедо» южане не знали радости побед в четырех матчах подряд. Хотя и радовали болельщиков результативной игрой.

Поединок с миасским клубом футболисты «Краснодара-2» вновь провели на высоком уровне, создали уйму моментов у чужих ворот, однако вновь умудрились потерять очки в матче, который должны были выигрывать.

Еще в первом тайме хозяева поля имели как минимум три отличных момента для взятия ворот. Неплохо бил со штрафного Евгений Ковалевский. Дважды после ошибки на выходе голкипера Романа Ковалева мог забивать на добивании Никита Гетьман. Еще в одном случае, уже под занавес тайма не смог попасть в створ ворот с убойной позиции Исламбек Гуджоков.

Что касается игроков «Торпедо», то они просто не успевали за перемещениями молодых и быстрых футболистов «Краснодара-2». Южноуральцы могли уповать лишь на розыгрыш стандартных положений. В обоих случаях имел возможность забить центральный защитник «черно-белых» Самуэль Аденийи.

После перерыва хозяева поля продолжили гнуть свою линию. Они старались все свои атаки доводить до логического завершения. Но где-то молодых «быков» подводила неточность, где-то им элементарно не везло. Нельзя сказать, что «Торпедо» очень уж прижималось к своим воротам. Нет, время от времени, миассцы старались обострять игру в нападении. Так, например, хорошо вошел в игру вышедший на замену Сергей Серченков.

Игра смотрелась, держала в напряжении зрителей. Конечно, во многом благодаря игре футболистов Краснодара. Те и не думали сбавлять обороты, стараясь переиграть оппонентов за счет мобильности и скорости. На игроков «Торпедо» в конце матча уже было больно смотреть. И надо отдать им должное: бойцовских качеств им не занимать. У них силы были на исходе, но они продолжали держать оборону, и при возможности бежали в контратаки.

Футболисты «Торпедо» сумели не только сохранить ничейный счет, но и вырвать победу. Кульминацией поединка стал эпизод на последних минутах. В очередной раз миассцы здорово исполнили стандартное положение. Денис Замятин с дальнего расстояния пробил на удачу — мяч застрял в сутолоке у ворот краснодарцев, а последний завершающий удар головой удался молодому игроку, вышедшему на замену. Автором победного гола стал Иван Кочергин.

«Торпедо» забирает 3 очка в тяжелейшем поединке. Ну а молодым игрокам из Краснодара нужно еще ой как много работать над реализацией голевых моментов.

Футбол. Чемпионат России. Вторая лига А. Группа «Серебро». 7-й тур.

31 августа. ФК «Краснодар-2» — «Торпедо» (Миасс) — 0:1.

Гол: Иван Кочергин, 90+3 (0:1).

Три лучших игрока (версия ИА «Первое областное»): Евгений Ковалевский (ФК «Краснодар-2»), Исламбек Гуджоков (ФК «Краснодар-2»), Сергей Серченков («Торпедо»).

В следующем, 8-м туре, миасское «Торпедо» сыграет в родных стенах — 7 сентября наша команда принимает на своем поле пятигорский «Машук-КМВ».