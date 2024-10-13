Футбольный клуб «Торпедо» выиграл со своим «любимым» счетом у ФК «Муром»

Миасская команда победила во Второй лиге и закрепилась на втором месте во Второй лиге

Футболисты миасского «Торпедо» одержали важнейшую победу во Второй лиге А. Южноуральская команда с минимальным счетом выиграла у ФК «Муром» — 1:0. Это уже шестая победа «черно-белых» с таким счетом в текущем чемпионате. Единственный гол на 68-й минуте забил в свои ворота капитан клуба из Мурома, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Игра с ФК «Муром» имела для «Торпедо» важнейшее значение в плане перспектив борьбы за выход в группу «Золото». Миасский коллектив закрепился на второй строчке в турнирной таблице, но в случае сегодняшнего поражения мог потерять эту позицию, а еще дать возможность приблизиться к себе ФК «Муром».

К счастью, этого не произошло. В не самом зрелищном поединке «черно-белые» одержали победу со своим «любимым» счетом — 1:0. Представьте себе, в текущем чемпионате «торпедовцы» одержали 7 побед и 6 из них — с этим самым минимальным перевесом в счете.

В первом тайме команды имели, пожалуй, два голевых момента. Первый из них случился на 15-й минуте, когда Зикрула Магомедов опасно бил после навеса со штрафного головой. Мяч пролетел мимо ворот. А в самой концовке «черно-белые» также ответили хорошим розыгрышем с углового: мяч заметался в штрафной гостей, отскочил к Дмитрию Прутову, но тот с близкого расстояния ударил выше ворот.

Не много моментов для взятия ворот было и во втором тайме. Хотя обе команды и провели несколько потенциально опасных атак. А на 68-й минуте случился долгожданный гол. Навес с левого фланга Дмитрия Кузьмина не таил в себе угрозу, но сплоховал капитан муромчан Владимир Есин. Капитан команды зачем-то решил делать скидку голкиперу, но сделал это настолько неуклюже, что отправил мяч в дальний угол собственных ворот. 1:0 в пользу «черно-белых».

«Торпедовцы» грамотно «засушили» игру, стали действовать по счету, стараясь сохранить победный счет. Гости вроде и пытались уйти от поражения, но по-настоящему опасных моментов не создали. Пожалуй, лишь в самой концовке после розыгрыша углового мог сравнять счет Максим Никифоров. Однако его удар головой получился неточным.

Футбол. Чемпионат России. Вторая лига «А». Группа «Серебро». 13-й тур.

13 октября. «Торпедо» (Миасс) — ФК «Муром» — 1:0.

Гол: Владимир Есин, 68 — автогол (1:0).

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Роман Ковалев («Торпедо»)

В двух случаях спас команду, но и в целом был надежен и хладнокровен. Во многом благодаря его усилиям «черно-белые» сохранили победный счет.

Максим Айсин (ФК «Муром»)

Достойно провел матч и голкипер гостей. Как и его коллега-визави, также отметился двумя хорошими спасениями.

Аденийи Самуэль («Торпедо»)

Центральный защитник «черно-белых» зацементировал оборону своей команды, выигрывал единоборства у оппонентов.

Благодаря этой победе «Торпедо» закрепилось на втором месте в турнирной таблице. Южноуральцы сохраняют хорошие шансы на то, чтобы завоевать путевку в группу «Золото». В следующем туре им предстоит сыграть 19 октября в Омске с «Иртышом».