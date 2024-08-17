Футболисты миасского «Торпедо» в третий раз подряд выигрывают с минимальным счетом

Южноуральская команда победила ФК «Муром» во Второй лиге — 1:0

Футбольный клуб «Торпедо» поднялся на 3-е место в группе «Серебро» Второй лиги А. Сегодня, 17 августа, миасская команда выиграла в гостях у ФК «Муром». Причем, это уже третья победа подряд «черно-белых» в чемпионате со счетом 1:0. В этот раз автором победного гола стал форвард Максим Руднев, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

«Торпедо» благодаря двум победам подряд вплотную подобрался к группе лидеров в группе «Серебро» Второй лиги А. Поединок с соседом по турнирной таблице в этой связи приобретал важнейшее значение. В случае успеха «черно-белые» не только устраняли прямого конкурента, но и могли войти в тройку лидеров чемпионата.

И начали миассцы поединок в Муроме здорово. Складывалось такое впечатление, что главный тренер команды Владимир Федоров давал установку подопечным попробовать забить быстрый гол. Дважды южноуральцы проверяли голкипера ударами с дальней дистанции. Неплохо бил с острого угла Денис Замятин. Увы, стартового запала хватило ненадолго.

Ближе к середине тайма муромчане как будто вспомнили, кто в этом матче хозяин поля. Они стали чаще проводить затяжные позиционные атаки, таили угрозу в их исполнении розыгрыши стандартных положений.

Два супермомента у подопечных Александра Кульчего были в конце тайма. И в обоих случаях обязан был забивать Карим Гираев. Сначала мяч после его удара попал в крестовину, а две минуты спустя — выше ворот. Будь форвард муромчан поточнее — вряд ли бы голкипер «черно-белых» в этих ситуациях мог выручить.

Все тот же Кираев создал прекрасный момент своему партнеру для взятия ворот после перерыва. Форвард муромчан с левого фланга вырезал передачу в центр штрафной на Артема Котика. Как тот умудрился не попасть в створ ворот с близкого расстояния — уму непостижимо.

Между тем, «черно-белые» отдали инициативу. Не по своей воле. Проблема в том, что игроки «Торпедо» стали очень уж часто ошибаться в передачах. Причем, в безобидных ситуациях. И ведь эти ошибки порой могли привести к потенциально опасным атакам соперника. Владимир Федоров отреагировал на это двумя заменами, выпустив на поле Егора Позднякова и Максима Руднева.

Ход сработал! Именно экс-форвард «Челябинска» и «Форте» и стал автором единственного забитого мяча. Случилось это на 83-й минуте. Редкая контратака «черно-белых» завершилась тем, что Феликс Чаплиев выдал тонкий пас на ход партнеру по команде, а Макс Руднев с левой ноги нанес неотразимый удар в дальний угол ворот!

Финальный штурм у муромчан не удался. Хоть они и держали в напряжении оборону «черно-белых», но до голевых угроз дело не дошло. «Торпедо» во Второй лиге одерживает третью победу подряд с минимальным счетом 1:0. Очередной успех позволил «черно-белым» запрыгнуть на третью строчку в турнирной таблице.

Футбол. Чемпионат России. Вторая лига А. Группа «Серебро». 5-й тур.

17 августа. ФК «Муром» — «Торпедо» (Миасс) — 0:1.

Гол: Максим Руднев, 83 (0:1).

Феликс Чаплиев («Торпедо»), Карим Гираев (ФК «Муром»), Антони Самуэль («Торпедо»).

В следующем туре «Торпедо» сыграет на своем поле — 25 августа на стадионе «Труд» в Миасс пожалует омский «Иртыш».