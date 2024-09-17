Футбольный клуб «Челябинск» зажигает в «золоте», а «Торпедо» — в «серебре»

Южноуральские команды всерьез намерены пойти на повышение в классе

Футбольный чемпионат России во Второй лиге перевалил экватор. Две команды из Челябинской области приятно удивили и порадовали не только своей игрой, но и результатами. Футболисты из областного центра в 9 матчах не потерпели поражений и единолично возглавляют турнирную таблицу в группе «Золото». Не отстают от них и игроки миасского «Торпедо», которые неожиданно занимают второе место в группе «Серебро». Разбираемся в том, насколько реально нашим командам сохранить завоеванные позиции во втором круге турнира.

ФК «Челябинск»: явный претендент на выход в Первую лигу, но все решит весенняя часть сезона

Еще перед стартом сезона многие эксперты и специалисты называли ФК «Челябинск» в числе главных фаворитов группы «Золото». Не без оснований: и без того сильный состав в летнее межсезонье пополнился новыми добротными и опытными игроками. Но есть один нюанс: челябинскую команду эти самые эксперты высоко котировали и в сезоне-2023/2024. Но все мы знаем, чем это завершилось: ФК «Челябинск» не смог решить поставленную задачу и не смог завоевать путевку в Первую лигу.

В этот раз все к этому идет. В клубе остался пришедший в Челябинск по ходу прошлого сезона главный тренер Роман Пилипчук. У него было время на то, чтобы донести свои идеи и мысли до игроков, наиграть состав. Результат этой работы мы видим сейчас: команда возглавляет турнирную таблицу, причем с 4‑очковым гандикапом от преследователей. ФК «Челябинск» в 9 матчах одержал 6 побед, 3 игры свел вничью и не потерпел ни одного поражения. Отличный результат!

Но куда больше радует то, что у команды появилась игра, свой фирменный почерк. В большинстве матчей именно южноуральцы действовали с позиции силы, брали под контроль мяч, владели игровым и территориальным преимуществом. В этом нет ничего странного: если в твоем распоряжении есть классные исполнители, то с ними и нужно играть «первым номером».

Кстати, об исполнителях. Первую часть сезона классно провели два игрока — Александр Носов и Денис Пушкарев. Пожалуй, именно их сейчас можно назвать теми, кто определяет игру команды в нападении. Первый креативит на левом фланге, обостряет игру и успевает не только раздавать передачи, но и сам поражать ворота соперника. Второй — здорово открывается, убегает в отрывы и за счет дриблинга и скорости нагружает оборону противника.

Прижились в коллективе защитники Владимир Хозин, Ян Гудков и Артем Самсонов, в центре поля незаменимым выглядит Алексей Померко, под нападающими нашел себе применение Константин Кертанов. А ведь есть еще в обойме и другие ребята, которые могли бы усилить любой клуб Второй лиги, — Гаррик Левин, Рустам Вазитдинов, Никита Голдобин, Роман Косянчук...

Складывается впечатление, что ФК «Челябинск» здесь и сейчас — команда без слабых мест. Уж очень велик запас прочности у южноуральского коллектива. И все же можно отметить, что не реализовывают в текущем чемпионате свой потенциал дуэт форвардов Илья Грузнов — Валерий Горбачик. Не всегда игрокам ФК «Челябинск» удается сохранять достигнутое преимущество.

Тем не менее только чудо может помешать подопечным Романа Пилипчука не взять первое место по итогам весенней части сезона‑2024/2025. Оно отнюдь не гарантирует команде выполнения поставленной задачи, но значительно приблизит ФК «Челябинск» к тому, чтобы ее решить весной 2025‑го. В кои-то веки наша команда реально претендует на то, чтобы впервые в своей современной истории завоевать путевку в Первую лигу чемпионата России.

ФК «Торпедо»: выжимает себя на максимум, но главная задача — сохранить прописку в Высшей лиге А

Приятно удивляет своей игрой и результатами и миасское «Торпедо». Особенно с учетом того, как автозаводцы завершили минувший сезон, заняв предпоследнее место в группе «Серебро». Скромный в финансовом плане по меркам Лиги клуб умудряется выжимать максимум из тех возможностей, которые имеются в его распоряжении.

Главный творец этого чудесного преображения игры «автозаводцев» — наставник команды Владимир Федоров. Это он грамотно и качественно поработал с ребятами в межсезонье, расставил их по своим позициям. И теперь пожинает плоды: «черно-белые» на втором месте в группе «Серебро», в непосредственной близости от лидера турнира.

Миасское «Торпедо» берет свое за счет характера и игровой дисциплины. Да, игра команды вряд ли радует любителей остроатакующего футбола. Она яркая, но эффективная. С акцентом на надежные действия в защите. Даже уступая по ходу матча соперникам, южноуральцы не изменяют себе и гнут свою линию.

В 9 матчах «черно-белые» забили 8 мячей — и это худший результат наряду с брянским «Динамо» и липецким «Металлургом». Но этого хватает торпедовцам для того, чтобы быть в лидерах. Любимый счет команды — 1:0. Пять раз наша команда завершала свои матчи победой с таким счетом. Причем в трех из них достигала успеха в концовках встречи, выгрызая эти победы зубами.

Впереди — второй круг. Одному богу известно то, как его проведет «Торпедо» и сумеет ли сохранить завоеванные позиции. Миасский клуб как на американских горках: может взлететь на самую вершину и пойти на повышение в группу «Золото», а может и вовсе опуститься в лигу рангом ниже («черно-белые» могут попасть на стыковые игры за право остаться в группе «Серебро»).

Осенняя часть сезона-2024/2025 завершится 17 ноября. Она еще не даст ответы на все вопросы, но кое-что прояснит. В первую очередь то, насколько готов ФК «Челябинск» к повышению в классе и способно ли «Торпедо» бороться за высокие места во Второй лиге А.

Фото: пресс-служба ФК «Челябинск» и «Торпедо-Миасс».

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).

