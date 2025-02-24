Футбольный клуб «Торпедо» выиграл домашний турнир «Кубок Владимира Хитрина»

В финальном матче команда из Миасса обыграла ФК «Челябинск‑2» со счетом 3:1

Футболисты миасского «Торпедо» одержали победу на традиционном зимнем предсезонном турнире «Кубок Владимира Хитрина». В финальном матче «черно-белые» одержали победу со счетом 3:1 над дублем ФК «Челябинск». Третье место досталось футболистам из ашинского «Металлурга», сообщает пресс-служба ФК «Торпедо-Миасс».

В зимнем предсезонном турнире в Миассе выступили четыре команды. В первый игровой день, 22 февраля, на стадионе «Труд» состоялись полуфинальные поединки. В них второй состав ФК «Челябинск» со счетом 2:0 выиграл у команды «Триумф» из Алапаевска. Голы забили Артем Игнатьев и Даниил Шагеев. В другом полуфинале «Торпедо» с минимальным счетом победило ашинского «Металлурга». Единственный мяч в первом тайме забил Алексей Амелин.

В финале торпедовцы переиграли второй состав ФК «Челябинск» со счетом 3:1. В составе «черно-белых» голами отличились Сергей Серченков, Илья Молтенинов и Феликс Чаплиев. У «Челябинска-2» единственный мяч забил Дмитрий Юдин, реализовав пенальти. В матче за третье место «Металлург» выиграл 2:0 у «Триумфа».

Футбол. Кубок Владимира Хитрина. Результаты матчей:

22 февраля. Полуфиналы

ФК «Челябинск-2» — «Триумф» (Алапаевск) — 2:0.

«Торпедо» (Миасс) — «Металлург» (Аша) — 1:0.

23 февраля. Матч за 3-е место

«Металлург» (Аша) — «Триумф» (Алапаевск) — 2:0.

23 февраля. Финал

«Торпедо» (Миасс) — ФК «Челябинск-2» — 3:1.

Таким образом, миасское «Торпедо» стало обладателем Кубка Владимира Хитрина. Второе место у ФК «Челябинск-2», а бронза досталась ашинскому «Металлургу». Напомним, что уже в начале марта две команды Челябинской области стартуют в весенней части сезона-2024/2025 во Второй лиге А (группа «Золото»). В этом турнире выступят «Торпедо» (Миасс) и ФК «Челябинск».