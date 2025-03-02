Футбольный клуб «Торпедо» с поражения стартовал в группе «Золото» Второй лиги

Команда из Миасса в гостях проиграла столичному «Велесу» со счетом 0:2

Футболисты миасского «Торпедо» неудачно стартовали в весенней части сезона-2024/2025. Южноуральцы в группе «Золото» проиграли в гостях московскому «Велесу» со счетом 0:2. На ход матча во многом повлияло удаление защитника «черно-белых» Дмитрия Кузьмина, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Столичный клуб в зимнее межсезонье был не самым активным игроком на трансферном рынке. В составе «Велеса» произошли лишь три кадровых изменения. Зато миасское «Торпедо» пополнилось аж восемью новыми игроками. И, по всей видимости, это сыграло важную роль в сегодняшнем поединке. Сыгранность и взаимопонимание у футболистов на поле в составе хозяев было на порядок выше.

Уже в первом тайме «Велес» показал, что лучше подготовился к старту сезона. Столичная команда взяла под контроль мяч, лучше выглядела в атаке. Уже на 13-й минуте Магомед Насибов опасно бил с острого угла, обыграв до этого на фланге Ильнура Бадртдинова. К счастью, голкипер «черно-белых» Роман Ковалев был надежен.

Впрочем, и он не смог ничего сделать на 23-й минуте, когда Аденийи Самуэль срезал мяч в собственные ворота после прострела Ярослава Ивакина. Кстати, полузащитник «Велеса» сыграл мастерски, убрав на замахе Дмитрия Прутова — 1:0. Что касается «торпедовцев», то в первом тайме у них мало что получалось в атаке. Запомнился разве что опасный удар в исполнении Дмитрия Кузьмина.

Ну, а во втором тайме южноуральцы сами загнали себя в угол. На 57-й минуте Дмитрий Кузьмин получил второй «горчичник» и вынужден был покинуть поле. К слову, весьма спорное решение арбитра. Оставшись в меньшинстве, рассчитывать на хотя бы ничейный исход было сложно. Хозяева поля забили еще один гол, на 72-й минуте его автором стал Магомед Насибов.

Футбол. Чемпионат России. Вторая лига А. Сезон-2024/2025. Группа «Золото». 1-й тур.

«Велес» (Москва) — «Торпедо» (Миасс) — 2:0.

Голы: Адейини Самуэль, 23 (АГ); Магомед Насибов, 72.

Следующий матч «Торпедо» сыграет на своем поле. Во втором туре миасская команда принимает «Машук-КМВ» из Пятигорска. Игра пройдет 9 марта на стадионе «Труд».

Фото: пресс-служба ФК «Велес» (Москва).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).