Футбольный клуб «Торпедо» арендовал защитника из «КАМАЗа»

В миасскую команду перешел Ильнур Бадртдинов

В футбольном клубе «Торпедо» ближайший сезон проведет воспитанник челнинского «КАМАЗа» Ильнур Бадртдинов. В его карьере 40 матчей на уровне ФНЛ. В миасскую команду игрок перешел на правах аренды и должен помочь «автозаводцам» успешно выступить в весенней части сезона в группе «Золото» Второй лиги А, сообщает пресс-служба ФК «Торпедо».

Большую часть карьеры Ильнур Бадртдинов провел в родном клубе — челнинском «КАМАЗе». Именно в нем он и провел 40 матчей в ФНЛ. Пробовал он свои силы и в командах «Спартак» (Туймазы) и «Динамо» (Брянск).

Ильнур Бадртдинов

Дата рождения: 20.10.2001.

Место рождения: Набережные Челны.

Амплуа: правый защитник.

Карьера:

2019—2021 — «КАМАЗ» Набережные Челны

2021—2022 — «Спартак» Туймазы

2021—2024 — «КАМАЗ» Набережные Челны

2024—2025 — «Динамо» Брянск

Отметим, что в зимнее межсезонье в миасском «Торпедо» произошли большие изменения в составе. Так, клуб покинула целая группа игроков. На их места пришли другие футболисты.

Футбольный клуб «Торпедо» в межсезонье-2025:

Пришли:

Вр. Владимир Цапурин (ФК «Калуга»)

Пол. Александр Голубцов (ФК «Калуга»)

Дмитрий Павлов (ФК «Сочи-М»)

Григорий Борисенко («Металлург» Липецк)

Дмитрий Осипов («Динамо» Брянск)

Ушли:

Вр. Батраз Богиев

Вр. Владислав Кучейко

Защ. Игорь Масленников

Пол. Владислав Дубровский

Нап. Максим Руднев

Сейчас южноуральская команда находится на учебно-тренировочных сборах в турецкой Анталье. Сегодня, 29 января, она проведет первый контрольный матч зимнего межсезонья с дублем столичного «Спартака». Напомним, что торпедовцы готовятся к дебюту в дивизионе «Золото» во Второй лиге А. Миасский коллектив финишировал в тройке призеров в группе «Серебро» в осенней части сезона-2024/2025.