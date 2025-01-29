В футбольном клубе «Торпедо» ближайший сезон проведет воспитанник челнинского «КАМАЗа» Ильнур Бадртдинов. В его карьере 40 матчей на уровне ФНЛ. В миасскую команду игрок перешел на правах аренды и должен помочь «автозаводцам» успешно выступить в весенней части сезона в группе «Золото» Второй лиги А, сообщает пресс-служба ФК «Торпедо».
Большую часть карьеры Ильнур Бадртдинов провел в родном клубе — челнинском «КАМАЗе». Именно в нем он и провел 40 матчей в ФНЛ. Пробовал он свои силы и в командах «Спартак» (Туймазы) и «Динамо» (Брянск).
Ильнур Бадртдинов
Дата рождения: 20.10.2001.
Место рождения: Набережные Челны.
Амплуа: правый защитник.
Карьера:
2019—2021 — «КАМАЗ» Набережные Челны
2021—2022 — «Спартак» Туймазы
2021—2024 — «КАМАЗ» Набережные Челны
2024—2025 — «Динамо» Брянск
Отметим, что в зимнее межсезонье в миасском «Торпедо» произошли большие изменения в составе. Так, клуб покинула целая группа игроков. На их места пришли другие футболисты.
Футбольный клуб «Торпедо» в межсезонье-2025:
Пришли:
Вр. Владимир Цапурин (ФК «Калуга»)
Пол. Александр Голубцов (ФК «Калуга»)
Дмитрий Павлов (ФК «Сочи-М»)
Григорий Борисенко («Металлург» Липецк)
Дмитрий Осипов («Динамо» Брянск)
Ушли:
Вр. Батраз Богиев
Вр. Владислав Кучейко
Защ. Игорь Масленников
Пол. Владислав Дубровский
Нап. Максим Руднев
Сейчас южноуральская команда находится на учебно-тренировочных сборах в турецкой Анталье. Сегодня, 29 января, она проведет первый контрольный матч зимнего межсезонья с дублем столичного «Спартака». Напомним, что торпедовцы готовятся к дебюту в дивизионе «Золото» во Второй лиге А. Миасский коллектив финишировал в тройке призеров в группе «Серебро» в осенней части сезона-2024/2025.