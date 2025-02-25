Четыре футбольные команды сразятся за Кубок Шафигулина в Челябинске

Предсезонный турнир станет генеральной репетицией перед стартом сезона

На стадионе «Центральный» в Челябинске состоится традиционный, 17-й по счету предсезонный футбольный турнир «Кубок Шафигулина». В этом году за трофей поборются четыре команды из Челябинска, Тюмени, Магнитогорска и Аши. Публикуем календарь матчей, а также рассказываем, в чем «фишка» этого турнира.

Кубок Шафигулина в Челябинске — это последняя возможность команд проверить свою готовность перед стартом нового футбольного сезона. Именно он служит проверкой их сил накануне официальных матчей во Второй лиге чемпионата страны.

В 2025 году за трофей поборются четыре команды. Среди них ФК «Челябинск-2», ФК «Тюмень-2», а также ашинский и магнитогорский «Металлург». Напомним, что первым двум командам предстоит открыть сезон во Второй лиге Б (группа 4).

XVII Кубок Шафигулина по футболу в Челябинске. Расписание матчей:

28.02. 12:00. «Челябинск-2» — «Металлург» Аша

28.02. 15:00. «Металлург-Магнитогорск» — «Тюмень-2»

01.03. 11:00. Матч за 3-е место

01.03. 13:30. Финал

Все матчи турнира пройдут на стадионе «Центральный». Организаторами выступят ФК «Челябинск» и областная Федерация футбола. Вход для зрителей свободный.

Напомним, что в прошлом году победу в Кубке Шафигулина завоевала команда «Челябинск-М». Подопечные Виталия Коркина в финальном матче выиграли у магнитогорского «Металлурга». Накануне в Миассе стал известен победитель Кубка Владимира Хитрина. В этом турнире победу одержали футболисты «Торпедо». В решающем матче они выиграли у ФК «Челябинск-2» со счетом 3:1.

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