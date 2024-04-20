Футбольный клуб «Торпедо» вничью завершил матч с «Динамо» во Второй лиге

Команды из Миасса и Брянска так и не смогли порадовать зрителей забитыми мячами

Сегодня, 20 апреля, прошли матчи 9-го тура в группе «Серебро» Второй лиги А. Футболисты миасского «Торпедо» сыграли вничью в гостевом поединке с брянским «Динамо». В равном поединке обе команды могли претендовать на победу, но матч закончился безголевой ничьей — 0:0, сообщает корреспондент ИА «Первый областной».

Миасское «Торпедо» в предыдущем туре одержало волевую домашнюю победу над ульяновской «Волгой». И это могло придать южноуральцам уверенности в своих силах. Брянское «Динамо» в двух последних матчах потерпело поражения. «Бело-голубые» после них опустились на последнюю, 10-ю строчку, в турнирной таблице.

В первом тайме хозяева были чуть активнее, чаще и больше владели мячом. Но опасней в нападении действовали «черно-белые». Но никакой выгоды обе команды из этого не извлекли. Было много борьбы, войны за территорию. Однако вряд ли такой ход матча радовал зрителей.

Чуть свежее и ярче прошла вторая половина игры. Примерно с 60-й минуты «торпедовцы» резко прибавили в наступательных действиях. Они прочно обосновались на половине поля соперника. Но до поры до времени до голевых моментов дело не доходило. Главный тренер миассцев Владимир Федоров произвел двойную замену, выпустив на поле в том числе и форварда Владимира Ульяновского.

На 75-й минуте здорово с линии штрафной наносил удар Алексей Амелин. Сначала он хорошо обработал мяч и вторым касанием мощно пробил — мяч просвистел над перекладиной. Минуту спустя опасно прорывался по флангу Владимир Ульяновский. Нанести ему прицельный удар помешал защитник хозяев.

Однако концовку матча лучше сыграли «динамовцы». Они провели пару неплохих позиционных атак, но и им не хватало остроты. В итоге 0:0 — справедливый исход равного и упорного поединка.

Футбол. Чемпионат России. Вторая лига А. Группа «Серебро».

20 апреля. 8-й тур. «Динамо» (Брянск) — «Торпедо» (Миасс) — 0:0.

В следующем туре «черно-белые» также сыграют на выезде — 24 апреля южноуральцы проведут поединок в Иваново с «Текстильщиком».