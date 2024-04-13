Футбольный клуб «Торпедо» одержал волевую победу над «Волгой» во Второй лиге

Команда из Миасса уступала в счете, но во втором тайме забила два гола и выиграла 2:1

Футболисты миасского «Торпедо» одержали первую домашнюю победу в весенней части сезона-2023/2024 во Второй лиге А. Сегодня, 13 апреля, южноуральцы выиграли у ульяновской «Волги» со счетом 2:1. Хозяева поля уступали по ходу матча, но во втором забили два безответных гола и вырвали победу. Авторами забитых мячей стали Денис Замятин и Михаил Гайдамак, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Дебютанты группы «Серебро» Второй лиги А проводят весеннюю часть сезона-2023/2024 в целом неплохо. Вроде и не проваливаются, давая бой более мастеровитым и опытным соперникам. Но и очки набирают со скрипом. После 6 сыгранных матчей миасское «Торпедо» занимало 8-е место из 10 команд.

Но удивительно то, что южноуральцы более удачно выступают на выезде, чем дома. До поединка с «Волгой» у миассцев не было побед на своем поле. «Черно-белые» на родном стадионе «Труд» сыграли три поединка, в которых разошлись миром с ФК «Калуга» (1:1), а также уступили «Текстильщику» из Иваново (1:2) и курскому «Авангарду» (1:2).

Но любая серия должна была когда-то закончиться. Это случилось сегодня, 13 апреля. Хотя ничто не предвещало беды для футболистов ульяновской «Волги». Уже в дебюте игры они открыли счет в матче. Силовая подача с углового нашла защитника волжан Айдара Хабибуллина. Мяч, рикошетом от игрока, залетел в ворота — 0:1 уже на 10-й минуте матча.

В целом первый тайм получился равным, с одинаковыми шансами на успех. Зато как все изменилось во второй половине игры! Нельзя сказать, что хозяева поля большими силами пошли в атаку. Но их территориальное преимущество прорисовывалось отчетливо. На 58-й минуте им удалась результативная атака. Подключение защитника Валерия Федосюка по флангу оказалось своевременным. Он сделал прострел в центр штрафной, а Денис Замятин, оказавшийся на позиции центрфорварда, в упор расстрелял ворота гостей — 1:1.

После забитого гола «черно-белые» еще больше осмелели, стали подолгу гостить на половине поля соперника. Неплохой удар из-за пределов штрафной наносил Дмитрий Прутов. На 70-й минуте наставник «Торпедо» Владимир Федоров сделал тройную замену, выпустив на поле Владимира Ульяновского, Михаила Гайдамака и Алексея Амелина.

И тут же хозяева поля вышли вперед! Индивидуальным мастерством блеснул Михаил Гайдамак. Подкараулив отскок соперника, он коленом подработал себе мяч под удар и здорово вколотил мяч в ворота. Гол-красавец и 2:1. Удивительно, но у «Волги» за оставшиеся 20 минут, по сути, не было возможности спасти положение. Игроки «Торпедо» грамотно провели концовку матча, не стали садиться в оборону и довели дело до победы.

Футбол. Чемпионат России. Вторая лига А. Группа «Серебро». 8-й тур.

13 апреля. «Торпедо» (Миасс) — «Волга» (Ульяновск) — 1:1.

Голы: Айдар Хабибуллин, 10 (0:1); Денис Замятин, 58 (1:1); Михаил Гайдамак, 71 (2:1).

«Торпедо» одерживает первую домашнюю победу в группе «Серебро» Второй лиги А! Но важно и то, что наша команда покинула зону вылета (четыре худшие команды чемпионата по итогам турнира понизят свой ранг — прим. авт.). В следующем матче миассцы сыграют 20 апреля в гостях с брянским «Динамо».