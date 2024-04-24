Футболисты «Торпедо» упустили победу в матче с «Металлургом» во Второй лиге

Команда из Миасса пропустила гол за 2 минуты до финального свистка и сыграла вничью — 1:1

Футбольный клуб «Торпедо» из Миасса в очередном туре во Второй лиге чемпионата России сыграл вничью в гостях с липецким «Металлургом». Южноуральцы имели хорошие шансы на победу, вели в счете 1:0, однако пропустили гол за две минуты до финального свистка, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Первый тайм прошел при небольшом территориальном преимуществе хозяев. «Металлург» больше гостил на половине поля соперника, создал несколько возможностей для того, чтобы открыть счет в матче.

На 13-й минуте после подачи углового опасно бил по воротам Евгений Стешин — мяч пролетел чуть выше перекладины. На 25-й минуте классный удар из-за пределов штрафной удался Даниилу Горовых. В этом случае пришлось вступать в игру и демонстрировать все свое мастерство голкиперу «черно-белых» Алексею Полякову.

Что касается южноуральцев, то у них был, пожалуй, единственный опасный момент. После дальнего навеса с фланга потенциально опасный удар с лета мог получиться у Дениса Замятина. Однако защитник хозяев встал на пути полета мяча, который наверняка летел в створ ворот. Неплохо бил с дальней дистанции также Дмитрий Прутов, но выше ворот.

Ключевые события в матче произошли во втором тайме. На 77-й минуте Денис Замятин классно исполнил угловой. Мяч удачно лег на голову защитнику миассцев Евгению Лопатько и залетел в ворота — 1:0 в пользу «Торпедо»!

Миасский клуб некоторое время хорошо держал мяч, играя по счету. Однако в концовке прижался к воротам. И поплатился за это. За 2 минуты до финального свистка хозяева получили право на розыгрыш углового. Подача с фланга нашла точный адресат: Иван Селеменев принял мяч, убрал на замахе двух защитников и послал снаряд в угол ворот — 1:1.

Футбол. Чемпионат России. Вторая лига А. Группа «Серебро».

24 апреля. «Текстильщик» (Иваново) — «Торпедо» (Миасс) — 1:1.

Голы: Евгений Лопатько, 77 (0:1); Иван Селеменев, 88 (1:1).

В следующем туре «Торпедо» сыграет 28 апреля домашний поединок с пятигорским клубом "Машук-КМВ.