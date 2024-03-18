Футбольный клуб «Торпедо» одержал первую победу во Второй лиге А

Команда из Миасса выиграла в Пятигорске у «Машука‑КМВ» со счетом 3:2

Футболисты миасского «Торпедо» одержали первую победу во Второй лиге А чемпионата России. Сегодня, 18 марта, южноуральцы выиграли в гостях у пятигорского клуба «Машук‑КМВ». На последней минуте матча гол-шедевр в сольном проходе забил форвард «черно-белых» Владимир Ульяновский, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Миасское «Торпедо» не смогло одержать победу на домашнем поле в двух стартовых поединках Второй лиги А. Зато в гостях южноуральцы добились желаемого результата. Поединок в Пятигорске подопечные Владимира Федорова провели выше всяких похвал.

«Торпедовцы» здорово провели первый тайм, взяв под контроль мяч и середину поля. Уже в дебюте им удалось провести две неплохие потенциально голевые атаки, которые могли завершиться взятием ворот соперника. Сначала Марк Аквазба с тремя соперниками на плечах устоял на ногах и прорвался по центру ворот. Он сделал передачу на фланг, где Иван Мацигура с острого угла опасно бил — мяч пролетел рядом со штангой. Неплохо бил с дальней дистанции Дмитрий Прутов — мимо ворот.

А на 25-й минуте гости открыли счет в матче. На правом фланге «двоечку» разыграли Марк Аквазба и Денис Замятин. Последний выдал ювелирную передачу на дальнюю штангу, где Дмитрий Кузьмин замкнул прострел, отправив мяч в ворота, — 1:0!

Вообще, вся игра «черно-белых» в первом тайме строилась через правый фланг, где был активен Денис Замятин. Чаще смещался туда и в поисках мяча форвард Алексей Мацигура. В одном из моментов последний опасно бил с лета после высокого навеса с углового Марк Аквазбы, однако его удару не хватило точности. Пятигорцы за весь первый тайм не создали ни единого момента для взятия ворот. Тренерскому штабу хозяев нужно было что-то придумывать в перерыве.

Наставник «Машука-КМВ» Артур Садиров произвел две замены. Вышедшие игроки освежили игру хозяев, но не существенно. И уж совсем южане пали духом после того, как «черно-белые» в дебюте второго тайма удвоили преимущество. После розыгрыша углового мяч отскочил к Владиславу Шпитальному и тот с острого угла нашел возможность протолкнуть футбольный снаряд в ворота — 2:0 в нашу пользу!

На 65-й минуте хэдкоуч «Торпедо» провел двойную замену, убрав с поля Шпитального и Мацигуру. Вместо них на поле вышли Егор Поздняков и Владимир Ульяновский. Миасцы чуть глубже сели в оборону и грамотно «засушили» игру. Казалось, они спокойно доведут дело до победы, но на 72‑й минуте в безобидной ситуации получили пенальти в свои ворота.

Семен Черепанов снес в своей штрафной Арутюна Григоряна. С точки Анзор Хутов был точен — 1:2. А десять минут спустя хозяева восстановили равновесие, после флангового прострела точен был Магомед Мусаев. И все же гости поставили точку в матче. Красивейший матч после сольного прохода забил Владимир Ульяновский. Вышедший на замену форвард получил мяч на своей половине поля, убежал в прорыв и точным ударом установил окончательный счет. Это его первый гол за миасский клуб.

Футбол. Чемпионат России. Вторая лига А. Группа «Серебро». 3-й тур.

18 марта. «Машук-КМВ» (Пятигорск) — «Торпедо» (Миасс) — 2:2.

Гол: Дмитрий Кузьмин, 25 (0:1); Владислав Шпитальный, 50 (0:2); Анзор Хутов, 72 (1:2 — пен); Магомед Мусаев, 82 (2:2); Владимир Ульяновский, 90 (2:3).

В следующем матче торпедовцы сыграют 23 марта на своем поле с еще одним дебютантом Второй лиги А — дзержинским «Химиком».