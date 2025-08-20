Футбольный клуб «Торпедо» из Миасса усилился двумя игроками

Состав южноуральской команды усилили Дэнис Файзуллин и Алексей Ларин

В миасском «Торпедо» будут выступать два новых игрока. Контракты с южноуральским клубом заключили футболисты Дэнис Файзуллин и Алексей Ларин. Оба имеют опыт выступлений в юношеской сборной России. Они призваны усилить линию атаки в миасской команде, сообщает пресс-служба ФК «Торпедо».

Усиление состава «черно-белых» подоспело как нельзя кстати. В летнее межсезонье «Торпедо» было хоть и активным игроком на трансферном рынке, но качественно усилить атакующую линию не смогло. Поэтому и в стартовых пяти поединках на поле выходили практически одни и те же футболисты. Теперь главный тренер команды Владимир Федоров получил в свое распоряжение двух «железных» игроков стартового состава в группе атаки.

Дэнис Файзуллин прошлый сезон провел в костромском «Спартаке». Да, «красно-белые» пошли на повышение, и футболист оказался им не нужен. Но у него хороший бэкграунд. Воспитанник академии столичного «Спартака» выступал также за команды «Томь» (Томск), «Факел» (Воронеж), «Иртыш» (Омск) и «Арсенал» (Тула). У него солидный опыт игры в Первой лиге чемпионата страны. Кроме того, в его активе и 4 забитых гола в 22 матчах за юношескую сборную России.

Наверняка поможет «черно-белым» и воспитанник академии «Локомотив» (Москва) Алексей Ларин. В его карьере есть также 15 матчей за юношескую сборную России. Правда, на клубном уровне у него опыт не такой солидный. Футболист выступал за подмосковный «Химик» и омский «Иртыш».

Напомним, что в группе «Серебро» Второй лиги А миасское «Торпедо» провело в этом сезоне уже пять матчей. После поражения от дальневосточного «Динамо» южноуральцы опустились на 7-ю строчку в турнирной таблице. В их активе 6 очков. Сегодня, 20 августа, подопечные Владимира Федорова проведут матч Кубка России. На стадионе «Труд» они принимают нижегородскую «Волну».