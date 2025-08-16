Футбольный клуб «Торпедо» потерпел первое поражение в сезоне во Второй лиге

Миасская команда уступила «Динамо» во Владивостоке со счетом 0:2

Миасское «Торпедо» неудачно завершило выезд на Дальний Восток во Второй лиге А. Южноуральская команда уступила местному «Динамо» со счетом 0:2, потерпев первое поражение в сезоне-2025/2026. В каждом из таймов «черно-белые» пропустили по голу, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Миасское «Торпедо» на старте сезона в группе «Серебро» еще не знало горечи поражений. Вот только с набором очков у южноуральцев было не все так хорошо. Дело в том, что в трех из четырех матчей они сыграли вничью. В итоге расположились на четвертой строчке в турнирной таблице. Дальневосточный клуб и вовсе провалил старт турнира, потерпев три поражения кряду. Лишь в предыдущем туре «Динамо» одержало-таки первую победу в чемпионате, разгромив на выезде курский «Авангард».

Кстати, к «бело-голубым» у любителей футбола на Южном Урале есть особый интерес. Во-первых, возглавляет коллектив экс-игрок челябинского «Спартака» Михаил Сальников. Во-вторых, играют на Дальнем Востоке несколько игроков, поигравших за южноуральские команды. Среди них Илья Сальников, Никита Касаткин, Илья Шведюк и форвард Владимир Ульяновский. Все они вышли в стартовом составе «бело-голубых» в матче с «Торпедо». В запасе остался еще один нападающий, выступавший ранее как челябинский, так и миасский клубы Максим Руднев.

Начало матча осталось за «торпедовцами», они взяли инициативу в свои руки (точнее, ноги), обосновавшись в штрафной соперника. При этом действовали «черно-белые» высоко: если и теряли мяч, тут же вступали в отбор.

Лишь на 13-й минуте хозяева сподобились на острую атаку. Но в ней сплоховал Владимир Ульяновский, который отдал не самую удобную передачу убегавшему в отрыв Дмитрию Ращупкину. Пару минут спустя «динамовцы» создали еще один хороший момент для взятия ворот. Блеснул индивидуальным мастерством Никита Касаткин. Он накрутил несколько защитников в штрафной соперника и сделал скрытый пас на Даниила Агуреева. Тот наносил хороший обводящий удар, но мяч угодил в перекладину.

Как-то незаметно инициатива перешла к хозяевам поля. Логично, что именно они и открыли счет в матче. Все тот же Касаткин исполнил хороший навес на дальнюю штангу, где Дмитрий Ращупкин головой переправил мяч в ворота — 1:0.

В концовке тайма команды обменялись голевыми моментами. У хозяев после передачи Дмитрия Ращупкина едва не удвоил преимущество Даниил Агуреев. Гости ответили хорошим обводящим ударом Дениса Рубанова — спас «динамовцев» от гола голкипер Никита Шитов.

Во втором тайме характер игры почти не изменился: хозяева продолжали владеть небольшим территориальным преимуществом. На 52-й минуте вновь на ударной позиции оказался Илья Агуреев, замыкавший прострел с правого фланга от Дмитрия Канаева. Голкипер Роман Ковалев был на месте, надежно сыграв на линии ворот. А пару минут спустя просто обязан был сравнивать счет в матче Григорий Борисенко. После шикарного навеса в исполнении Дмитрия Кузьмина он бил в упор головой с близкого расстояния — мяч угодил в голкипера.

На 79-й минуте «Динамо» удвоило преимущество. Символично, что автором забитого гола стал активный Даниил Агуреев. На пару с Расилем Асайдулиным они оставили не у дел всю оборону миасского клуба. Как шесть игроков «черно-белых» не могли разобраться с двумя оппонентами соперника — непонятно.

Надо отдать должное миассцам, они не бросили играть. И последние 10 минут провели в атаках, стараясь исправить положение. В одном из эпизодов даже угодили в перекладину. Увы, забить гол престижа им не удалось. Но возникает вопрос: что же мешало «черно-белым» раньше включаться в игру? Если судить по концовке матча, физически они не подсели и у них были силы на финальный штурм.

Футбол. Вторая лига А. Сезон-2025/2026. Группа «Серебро». 5-й тур.

16 августа. «Динамо» (Владивосток) — «Торпедо» (Миасс) — 2:0.

Гол: Дмитрий Ращупкин, 27 (1:0); Даниил Агуреев, 79 (2:0).

В следующем туре миасское «Торпедо» сыграет с краснодарской «Кубанью». Игра состоится 24 августа на стадионе «Труд», начало — в 16:00.

Фото: пресс-служба ФК «Динамо» (Владивосток).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).