Футбольный клуб «Торпедо» поделил очки с «Волгарем» во Второй лиге

Миасская команда сыграла вничью с астраханцами со счетом 1:1

Миасский футбольный клуб «Торпедо» в очередном туре во Второй лиге А сыграл вничью с астраханским «Волгарем» со счетом 1:1. Южноуральский коллектив в 9 турах первенства так и не может одержать победу. Сегодня, 23 апреля, «черно-белые» были близки к успеху, но в четвертый раз в весенней части сезона сыграли с соперниками вничью, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Настроение в стане миасского клуба накануне матча было не самым хорошим. На старте весенней части сезона-2024/2025 у «торпедовцам» приходится очень непросто. В восьми матчах у команды лишь 3 ничьи при 5 поражениях и последнее место в турнирной таблице. Где как не в домашних матчах одерживать первую победу в турнире?

Но как это сделать, если уровень соперников в группе «Золото» очень уж солидный и серьезный? Вот и сегодня футболистам «Торпедо» пришлось непросто в поединке с астраханским «Волгарем». Хозяева поля первыми пропустили — на 23-й минуте открыл счет в матче Артем Погосов. Лучший бомбардир Лиги нанес классный удар — мяч попал в штангу и отскочил прямо на ногу форварду, тот со второй попытки был точен — 0:1.

В дебюте второго тайма южноуральская команда сравняла счет. Успех хозяевам поля принес хороший вброс аута: Аденийи Самуэль далеко вбросил мяч руками из-за боковой в центр штрафной. Там самым расторопным оказался Денис Замятин — 1:1.

Середину и концовку второго тайма лучше провели гости. Они были ближе к успеху, чаще атаковали и владели мячом. «Торпедовцы» вынуждены были отбиваться и сохранять ничейный счет. Он в итоге так и не изменился.





Футбол. Чемпионат России. Вторая лига А. Группа «Золото». 9-й тур.

23 апреля. «Торпедо» (Миасс) — «Волгарь» (Астрахань) — 1:1.

Голы: Артем Погосов, 23 (0:1); Денис Замятин, 49 (1:1).

Отдыха на то, чтобы восстановить силы у «Торпедо» нет. Уже в ближайшее воскресенье, 27 апреля, «черно-белым» предстоит провести матч 10-го тура. В гостях миассцы сыграют в Пятигорске с командой «Машук-КМВ».

Фото: пресс-служба ФК «Торпедо» (Миасс).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).