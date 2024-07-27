Футбольный клуб «Торпедо» с разгромным счетом проиграл «Химику» во Второй лиге

Команда из Миасса уступила на своем поле со счетом 1:4

Футболисты миасского «Торпедо» потерпели разгромное домашнее поражение во 2-м туре Второй лиги А. На своем поле южноуральцы проиграли дзержинскому «Химику». Хозяева здорово провели первый тайм, но провалили второй, пропустив три безответных мяча. У гостей отличный поединок провел молодой Иван Сутугин, сделавший три голевые передачи, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Наставник «автозаводцев» Владимир Федоров не стал менять состав команды, выпустив с первых минут тех же игроков, которые начинали поединок неделей ранее с «Родиной-2». Тренер гостей ограничился двумя точечными перестановками.

Начали матч хозяева здорово. В первые 25 минут они могли забивать как минимум дважды. В первом случае на хорошую ударную позицию вышел Сергей Серченков. Мяч после его удара облизал одну штангу, затем другую, но линию ворот так и не пересек. А затем примерно с той же позиции опасно бил Денис Замятин. Голкипер соперников уже не мог выручить гостей, провожал мяч взглядом — тот пролетел в сантиметрах от штанги.

У футболистов «Химика» игра откровенно не шла. Гости никак не могли зацепиться за мяч, не могли организовать даже контратаки. Лишь под занавес тайма у них стало хоть что-то получаться в нападении. И надо же — первая же позиционная атака дзержинцев завершилась взятием ворот. Иван Сутугин нанес хитрый удар с угла штрафной, голкипер мяч отбил, а на добивании был точен Дмитрий Меренчуков — 0:1. Это был первый удар в створ ворот гостей. Удивительная реализация моментов!

После перерыва тренерский штаб «черно-белых» произвел две замены. Владимир Федоров выпустил на поле Василия Палкина и... голкипера Романа Ковалева. Немного удивительно, если учесть, что Батраз Богиев уж явно не был виноват в пропущенном мяче. Другое дело, что страж ворот «торпедовцев» действовал на поле нервно.

Миассцы сделали то, что от них требовалось: забили быстрый гол. Уже спустя две минуты после возобновления игры им удалось сравнять счет. Дмитрий Кузьмин сделал точный прострел с фланга, а Феликс Чаплиев здорово сыграл на опережении — 1:0! Есть первый гол молодого и талантливого полузащитника за «Торпедо». Более того, это его дебютный мяч во взрослом футболе на профессиональном уровне.

Окрыленные успехом, хозяева побежали вперед. Казалось, наметился перелом в игре. Кстати, она пошла очень веселой: команды отвечали атакой на атаку, быстро проходили середину поля. И здесь хозяева тоже выглядели убедительней. Но затем что-то надломилось. «Химик» потихоньку начал забирать инициативу в свои руки.

В течение 10 минут «черно-белые» пропустили три (!) безответных мяча. Началось все с того, что дзержинцы удачно исполнили штрафной. Неугомонный Иван Сутугин (он успевал везде: подчищал ошибки партнеров в защите, активным был в атаке) сделал хороший навес, а Дмитрий Михайленко головой скорректировал полет мяча — 1:2. Это был переломный момент.

Шесть минут спустя Иван Бугаенко, а затем Илья Анциферов забили еще по голу, сделав счет 1:4. Игра была сделана. Интересно, что Иван Сутугин в итоге оформил три голевые передачи, став героем матча.

Футбол. Чемпионат России. Вторая лига А. Группа «Серебро». 2-й тур.

«Торпедо» (Миасс) — «Химик» (Дзержинск) — 1:4

Голы: Дмитрий Меренчуков, 44 (0:1); Феликс Чаплиев, 48 (1:1); Дмитрий Михайленко, 70 (1:2); Игорь Бугаенко, 76 (1:3); Илья Анциферов, 79 (1:4).

Лучшие игроки матча: Иван Сутугин («Химик»), Игорь Бугаенко («Химик»), Феликс Чаплиев («Торпедо»).

Теперь миасский коллектив ждет первый гостевой выезд сезона — 3 августа «Торпедо» сыграет в Брянске с местным «Динамо».